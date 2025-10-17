Close Menu

Istražili smo ponudu ribe na splitskoj Peškariji. Donosimo recept za "podušene lignje"

Za vas smo napravili đir po Peškariji te istražili što može biti na vašem današnjem jelovniku

Petak je, i većina Splićana, tradicionalno priprema ribu za ručak. Već od ranog jutra na skitskoj Peškariji je jako živo a ponuda friške ribe jako bogata. Za vas smo napravili đir po Peškariji te istražili što može biti na vašem današnjem jelovniku.

Na svim stolovima možemo naći domaću lignju čija je cijena od 15 do 20 eura ovisi o veličini lignje. Moli su 10 eura, trlja 3 do 5 eura.

Na banku kod Silvane ima svakoga blaga ali kaže kako su se moli najbrže prodali.

- Imamo trlju po 6 eura, pas i raža 12 eura, Šanpjer prodajemo za 45 eura, a kozice 7 eura. Najviše su se danas kupovali moli veći po 12 eura, a manji po 8, pojašnjava Silvana.

U videu vam donosimo recept kako najjednostavnije pripremiti lignje za današnji ručak, a vjerujemo, kako ćete prste polizati.

 

