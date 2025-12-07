Istraga: Opasni virus procurio iz istraživačkog laboratorija?

Španjolske vlasti koje istražuju izbijanje afričke svinjske kuge u Kataloniji sada ispituju mogućnost da je bolest procurila iz istraživačkog centra i usredotočuju se na pet obližnjih laboratorija kao potencijalne izvore.

Nakon što je 13 slučajeva potvrđeno kod divljih svinja u ruralnim područjima izvan Barcelone od 28. studenog, Španjolsku - najvećeg izvoznika svinjetine u EU potaknulo je to da se bori za suzbijanje izbijanja prije nego što postane ozbiljna prijetnja industriji izvoza svinjetine u zemlji, koja godišnje vrijedi 8,8 milijardi eura, piše Dnevnik.hr.

Otvorena nova istraga

Regionalne vlasti isprva su vjerovale da je bolest možda počela cirkulirati nakon što je divlja svinja pojela kontaminiranu hranu koja je uvezena izvan Španjolske - možda u obliku sendviča s mesom koji je bacio prijevoznik.

No španjolsko Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novu istragu nakon što je zaključilo da soj virusa pronađen u uginulim veprovima u Kataloniji nije isti kao onaj za koji se navodi da cirkulira u drugim državama članicama EU-a. Prema izvješću, dotični soj je sličan onome otkrivenom u Gruziji 2007. godine.

"Otkriće virusa sličnog onome koji je cirkulirao u Gruziji stoga ne isključuje mogućnost da njegovo podrijetlo leži u biološkom objektu za zadržavanje", priopćilo je Ministarstvo, piše Guardian.

"Soj virusa 'Georgia 2007' je 'referentni' virus koji se često koristi u eksperimentalnim infekcijama u objektima za zadržavanje kako bi se proučavao virus ili procjenjivala učinkovitost cjepiva, koja su trenutno u razvoju. Izvješće sugerira da virus možda nije nastao u životinjama ili životinjskim proizvodima iz bilo koje od zemalja u kojima je infekcija trenutno prisutna", navodi se u pripćenju.

"Sve hipoteze ostaju otvorene"

Salvador Illa, regionalni predsjednik Katalonije, naredio je katalonskom istraživačkom Institutu za poljoprivredu i hranu da provede reviziju pet objekata koji rade s virusom afričke svinjske kuge unutar 20 kilometara od mjesta izbijanja.

"Regionalna vlada ne isključuje nikakve mogućnosti kada je u pitanju podrijetlo izbijanja afričke svinjske kuge, ali ih ni ne potvrđuje. Sve hipoteze ostaju otvorene. Prije svega, moramo znati što se dogodilo", rekao je Illa.

Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je 13 slučajeva virusa – svi kod uginulih divljih svinja pronađenih unutar šest kilometara od početnog žarišta. Izjavili su da su analizirani leševi još 37 divljih životinja pronađenih u zoni i da su svi bili negativni na svinjsku kugu.

Stručnjaci poslani na 39 farmi svinja u radijusu od 20 kilometara od pogođenog područja nisu pronašli tragove bolesti kod životinja tamo. Više od 100 pripadnika španjolske vojne jedinice za hitne slučajeve također je raspoređeno u to područje kako bi radili uz policajce i čuvare divljih životinja.