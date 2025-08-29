Istra pobijedila Goricu

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su Goricu rezultatom 1:0 na otvaranju petog kola SuperSport HNL-a. Momčad Gorana Tomića je do prve pobjede u sezoni stigla golom Stjepana Lončara u 46. minuti dvoboja. Istra je večerašnjom pobjedom skočila na četvrto mjesto ljestvice s pet bodova, koliko imaju i Varaždin i Gorica, piše Index.

Istra će nakon reprezentativne pauze gostovati kod Slavena u petak, 12. rujna od 20 sati u Koprivnici, dok Goricu čeka gostovanje na Maksimiru kod Dinama. Taj dvoboj je na rasporedu u nedjelju, 14. rujna od 19:15.

Istra je propustila niz prilika u prvom dijelu

U uvodnim minutama Gorica je prva zaprijetila iz uigrane situacije nakon kornera. Lopta je došla do Ante Ercega koji s 15 metara nije bio precizan, što je bio rani podsjetnik da gosti, iako četvrti na tablici unatoč nizu gostovanja, mogu brzo doći do šanse. Ipak, kako je poluvrijeme odmicalo, Istra je preuzimala kontrolu posjeda i ritma, tražeći dubinu kroz brze okomite lopte prema Smailu Prevljaku.

Najbolja prilika prvog dijela stigla je u 9. minuti. Prevljak je izbio sam pred Davora Matijaša, a njegov udarac golman brani nogom i odbija u vratnicu, a na odbijanac natrčava Josip Radošević, no Matijaš mu ulazi u udarac i drugom vrhunskom intervencijom spašava Goricu.

Istra je nastavila nizati dobre prilike u nastavku prvog dijela. Marcel Heister je u 13. minuti iskušao udarac izvana i natjerao Matijaša na još jednu dobru obranu, a Rozić je u 41. minuti sam povukao do ruba šesnaesterca i gađao donji kut, no lopta je prošla pokraj stative. Krajem poluvremena je Vinko Rozić probio lijevu stranu i ubacio u peterac gdje Juraj Filipović u posljednji čas čisti ispred Prevljaka.

Gol odluke postignut je u prvoj minuti drugog dijela

Nastavak je donio ekspresno vodstvo Istre. Salif Lawal je u 46. minuti s desnog krila poslao oštar ubačaj, Marijan Čabraja nije uspio raščistiti, a Stjepan Lončar sjajno prima, vara čuvara i prizemno pogađa s desetak metara za 1:0.

Gosti su nakon primljenog gola pokušali odgovoriti. Erceg je u 66. minuti povukao slijeva i odložio za Juricu Pršira, no njegov pokušaj sa 7–8 metara završava u bloku Darija Marešića. Uslijedilo je razdoblje bez većih prilika, sve do 75. minute u kojoj je Saydou Bangura bio najviši u skoku poslije Lawalovog centaršuta, ali njegov udarac glavom s pet metara odlazi pokraj gola.

Gorica je u 85. minuti tražila penal nakon duela Heistera i Filipa Čuića, ali, usprkos protestima kompletne klupe gostiju, sudac Ante Čulina nije dosudio prekršaj. Gosti su u završnici napadali iz svih snaga, no do izjednačenja nisu uspjeli doći.