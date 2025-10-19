ISTRA 1961 - HAJDUK Garcia: "Vrlo su zahtjevan protivnik, moramo biti strpljivi i disciplinirani"

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 16 sati igraju protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 10. kola SuperSport HNL.

- Jako dobro poznajem Istru i koliko je to kvalitetna momčad. Promijenili su trenera, ali nije se puno toga mijenjalo. Vrlo su zahtjevan protivnik, znate i sami kako je Hajduk prolazio s Istrom protekle sezone. Imaju jake obrambene igrače, kao i defenzivne veznjake koji dugo igraju skupa. Moramo biti strpljivi i disciplinirani u ovoj utakmici - ovako je današnjeg suparnika opisao trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u petak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bijeli su drugu reprezentativnu stanku u aktualnoj sezoni dočekali na drugom mjestu prvenstvene tablice s 19 osvojenih bodova, tri manje od prvoplasiranog Dinama koji ima utakmicu više nakon jučerašnje pobjede protiv Osijeka.

Momčad trenera Garcije u posljednjoj utakmici prije stanke gostovala je kod Vukovara 1991 u Vinkovcima i upisala pobjedu od 1:0. Pogodak za sva tri boda postigao je Rokas Pukštas.

Istra 1961 trenutačno zauzima šesto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 12 bodova u proteklih devet kola. Momčad vodi trener Oriol Rivera koji je sredinom rujna na tom mjestu zamijenio Gorana Tomića. U posljednjem kolu Istra 1961 na domaćem je terenu svladala Varaždin rezultatom 1:0.

Trener Garcia danas sigurno ne može računati na Livaju, Karačića, Dialla i Skelina koji zbog ozljeda nisu ni otputovali u Pulu.

Hajduk i Istra 1961 odmjerili su snage na Poljudu u prvom prvenstvenom kolu, a Bijeli su tada slavili s 2:1. Pogotke za Hajduk postigli su Benrahou i Karačić, a za goste je zabio Prevljak.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Sanja Rođak Karšić iz Podravskih Sesveta, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.