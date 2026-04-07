ISTRA 1961 – HAJDUK 0-1: Bijeli vode pogotkom Livaje, tresle se vratnica i greda

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je na poluvremenu 0:1 zahvaljujući Livajinu pogotku iz 23. minute.

Bijeli uoči ove utakmice drže drugo mjesto prvenstvene tablice s osvojena 53 boda, 13 manje od vodećeg Dinama i 12 više od trećeplasirane Rijeke. U posljednjem susretu odigranom prije reprezentativne pauze Hajduk je na Gradskom vrtu u Osijeku svladao Vukovar 1991 s visokih 6:0.

Nakon te utakmice ukupno devetorica igrača otputovala su u svoje nacionalne selekcije u čijim su utakmicama aktivno sudjelovali pa trener Garcia nije mogao računati na njih u trenažnom procesu koji se odvijao u proteklom razdoblju.

Istru 1961 vodi španjolski stručnjak Riera te njegova momčad u ovom trenutku zauzima peto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 36 bodova. U posljednjem kolu na domaćem su terenu svladali Varaždin rezultatom 2:1.

Bit će ovo ujedno i posljednji ogled Hajduka i Istre 1961 u ovoj sezoni, a u protekla tri Bijeli su upisali dvije pobjede dok je momčad iz Pule slavila jednom. Na otvaranju prvenstva u kolovozu Hajduk je na Poljudu slavio s 2:1, zatim je u listopadu u Puli bilo 3:0 za Bijele, a u posljednjem ogledu u siječnju na Poljudu pobijedila je Istra 1961 rezultatom 2:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Stipe Brajković iz Šibenika, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

Prvi je zaprijetio Hajduk tek u 6. minuti kada je Livaja proigrao Šegu, on vratio u peterac, a Pukštasev je udarac bio slab. Tri minute kasnije požutio je Kadušić nakon prekršaja na Šegi. U 13. je minuti šutirao Krovinović nakon što je Brajković odigrao povratnu loptu, no blokirao je Miettinen.

U 15. je minuti pogriješio Sigur, Rozić je presjekao loptu i odigrao do Prevljaka, Šarlija je intervenirao na vrijeme. Dvije minute kasnije sjajnu loptu Livaje za Pukštasa koji je ostao sam ispred Kolića, ali Istrin je vratar obranio njegov pokušaj. U 23. je minuti Hajduk došao u vodstvo: nakon ubačaja s lijeve strane, Brajković je spustio loptu, a Livaja je lijevom zabio za 0:1. Dvije je minute kasnije Šarlija nezgodno dodao Siliću koji se jedva uspio snaći.

U 30. je minuti Šego odigrao za Livaju, a on za Melnjaka, no otišlo je u korner. Četiri je minute kasnije Livaja dobio žuti karton zbog napucavanja lopte nakon što je Erceg svirao prekršaj. U 37. je minuti Pukštas zatresao stativu nakon što je Krovinović izveo slobodni udarac. Minutu potom, Melnjak je pronašao Brajkovića, no nije bio precizan. U 39. je minuti Prevljak dobio dugu loptu, Silić je istrčao s vrata i otklonio opasnost. Dvije se minute kasnije zatresla greda: Šego je dodao za Livaju, a on je s 8 metara pogodio okvir gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa je Hajduk otišao na predah s prednošću od 23. minute.

ISTRA 1961: Kolić - Kadušić, Nasraoui, Miettinen, Heister - Radošević, Štulac - Frederiksen, Maurić, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus Kunšt, Agada, Ahmeti, Albarracin, Goričan, Hrvatin, Lončar, Obando, Šepić, Škafar Žužić

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Diallo, Guillamón, Kalik, Račić, Bamba, Huram, Hrgović, Durdov, Skelin i Skoko