Istina je, u četvrtak stiže promjena vremena ponegdje i uz nevrijeme. Apsolutna je laž da se ljeto neće vratiti

Posljednjih nekoliko dana u Dalmaciji su se nastavile vrućine, no u popodnevnim satima bilo je lokalno jačeg razvoja oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. I tijekom nedjelje je ponegdje bilo značajnih količina oborina. Tako je prema mreži Pljusak.com jučer u Kninu palo 39 litara kiše po metru kvadratnome, Dinari 36, Drnišu 34 itd. Najviše dnevne temperature su većinom bile od 30 do 34°C, a s pljuskovima je bitno osvježilo.

Uzduž obale nakratko je bilo i jakih udara bure.

U novom tjednu najveći broj dana donosi stabilno vrijeme. Još danas će biti vruće, tek ponegdje moguće i vrlo vruće, a već od sutra temperature će biti u blagom padu.

Promjenu vremena donosi nam fronta i ciklona u četvrtak i petak, a potom će se vrijeme ponovno stabilizirati. Spomenuta ciklona će u unutrašnjosti zemlje u petak donijeti jednodnevno zahlađenje, u Dalmaciji tek osvježenje. Usprkos senzacionalističkim naslovima u pojedinim medijima, za spomenutu promjenu vremena možemo reći da će biti slabija od većine u dosadašnjem tijeku kolovoza. Također nema govora o tome da nakon nje više neće biti ljeta. Vrućine će se vjerojatno vratiti sljedeći tjedan.

Sunčan i vruć početak tjedna

Danas će biti pretežno sunčano. Ujutro će biti umjerene, ponegdje i jake bure, oslabit će danju i na otvorenom moru popodne okrenuti na umjerenu do jaku tramontanu. Navečer ponovno bura, ali slabija nego ujutro. Minimalne jutarnje temperature bit će od 165C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 26°C ponegdje uz obalu (zbog fenske bure). Najviše dnevne temperature većinom od 30 do 35°C.

Sunčano ili pretežno sunčano bit će i u utorak. Ujutro i navečer puhat će slaba do umjerena bura, danju slab maestral. Jutro će biti malo svježije, danju većinom od 27 do 32°C.

U srijedu i dalje pretežno vedro, nešto naoblake moguće je popodne i navečer na krajnjem sjeveru Dalmacije. Puhat će slab dnevni vjetar, ali će u drugom dijelu dana postupno okretati na jugo. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na utorak.

Zbog približavanja ciklone u četvrtak će na moru ojačati jugo. Najjače će biti kasno prijepodne i sredinom dana kada će na moru prolazno biti vrlo jakih udara. Navečer će jugo prestati. Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom popodne će zahvatiti sjeverni Jadran, navečer će se proširiti na srednji. Ponegdje je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme. Bit će vrlo toplo i vruće te sparno.

Petak će biti vrlo promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Stabilnije bi trebalo biti navečer. Danju će puhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer podno Velebita bura. Bit će malo svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 26 do 31°C.

Subota će biti djelomično sunčana, ali se i dalje ne može isključiti mogućnost slabog i prolaznog pljuska s grmljavinom. Bit će još malo ugodnije, u najtoplijem dijelu dana većinom od 25 do 30°C.

U nedjelju sunčano uz slab do umjeren dnevni vjetar.Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.