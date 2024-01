Ispovijest 36-godišnjeg Sinjanina s lupusom: Moja rijetka i neizlječiva bolest zbog koje sam sve izgubio

To je bilo prije 12 godina i bio mi je to najteži trenutak u životu. Ta rečenica i danas mi ne izlazi iz glave i mislim da nikada i neće. Tada sam imao 24, danas imam 36 godina i bolujem od sistemskog eritemskog lupusa. Ne bolujem samo od njega. Lupus sam, zahvaljujući lijekovima, stavio donekle pod kontrolu. No, ti isti lijekovi, koji mi pomažu u borbi s lupusom, uništavaju mi organizam na bezbroj drugih načina.

Preživio srčani udar

Prije dva mjeseca preživio sam srčani udar i ugrađen mi je stent. Operiran mi je desni kuk, koji je bio potpuno uništen. Liječnik mi je rekao da je bio u toliko lošem stanju kao da ga je netko bušio. Uskoro čekam i operaciju lijevog kuka. Imam mrenu na oba oka, a od početka dijagnoze lupusa borio sam se s teškom depresijom.

Sada dnevno pijem 12 tableta kako bih funkcionirao, u nekim fazama života morao sam ih piti i dvadesetak. Zamislite kako izgleda dan koji počinjete i završavate s ispijanjem tolike količine lijekova, rekao je za Telegram.