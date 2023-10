"Ispod zgarišta požara u Dravi otkrili smo podzemno, zatrpano skladište plastike, strojevi i vatrogasci su propadali"

Stožer Civilne zaštite Osječko-baranjske županije donio je zaključak o proglašenju velike nesreće zbog požara u tvrtki Drava International, uslijed čega je prema zakonu vođenje Stožera preuzeo župan Ivan Anušić. Odmah zatim upućen je prijedlog Vladi i MUP-u da proglase stanje ekološke katastrofe. Izvijestio je o tome upravo Anušić nakon sjednice Stožera, pri čemu je ponovio kako je požar pod kontrolom, ali da se i dalje dimi iz dijela požarišta koje nije zatrpano zemljom, jer se na njemu mora raditi očevid, odnosno kriminalističko istraživanje, piše Jutarnji list.

Većina ‘‘pressice‘‘ ipak je bila posvećena temeljnom pitanju, a to je tko je za ovu katastrofu odgovoran te je li se u Dravi skladištila dozvoljena količina plastičnog otpada, kako to tvrdi vlasnik tvrtke Zvonko Bede i njegovi rukovodeći kadrovi, ili je ta količina značajno premašila dozvoljenu, što tvrdi Anušić i što je velika točka prijepora koji će završiti na sudu, piše Jutarnji.

Naime, kako je Županija podnijela kaznenu prijavu protiv Bedea i nepoznatog počinitelja, tako je i Bede najavio kaznenu prijavu protiv župana. Idući tjedan, pak, potvrdila je načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić, kaznenu prijavu protiv Bedea podnijet će i Općine koje su ugrožene ovim požarom.

- Činjenice će vrlo brzo dolaziti u javnost, dokumenti postoje. Predložit ću da se medijima dopusti obilazak požarišta, a dat ćemo vam i fotografije na kojima se vidi kolika je to površina na kojoj je bio otpad, a na kolikoj se površini smio odlagati. To je 17 hektara površine na kojoj je bila smrvljena plastika, a na nekim je mjestima dosezala do sedam metara visine, nigdje niže od 3 metra. Kada se pomnoži prosječna visina s površinom od 17 hektara dobit ćete 250-300 tisuća kubika izgorjele plastike. Konačno, zapovjednik JVP Goran Ivković je, kada su došli na požar, rekao da tu ima oko 400.000 tona plastike, rekao je Anušić i dodao.

- Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, strojevi koji su ušli unutra kako bi zatrpali požarište zemljom, počeli su propadati u zemlju, zatim i vatrogasci, pa se utvrdilo da ispod zemlje postoji još jedno zatrpano skladište plastike. To su činjenice za koje postoje i video snimke. Dozvola je bilo za 20.000 i da je to planulo, to bi bio jedan manji incident, a sada imamo ekološku katastrofu, ponovio je župan, koji se potom osvrnuo na Bedea, ali i prosvjed radnika Drave.