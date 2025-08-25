Iskusni hrvatski planinar poginuo na izletu: Bio je na čelu kolone, a onda se okliznuo

Tužne vijesti stižu iz Slovenije, gdje se jedan od brojnih planinarskih izleta karlovačkog PD Dubovac, nažalost, pretvorio u veliku tragediju.

Pri izletu u Julijske Alpe, odnosno usponu na drugi najviši vrh Slovenije Škrlaticu (2740 m), smrtno je stradao iskusni karlovački planinar, donedavni predsjednik društva, Robert Lemić.

Akcija spašavanja

Prema informacijama Gorske Reševalne Zveze Slovenije, on se prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko. U akciji spašavanja sudjelovalo je 29 pripadnika GRZS i dežurni helikopter, no ozljede su bile preteške te je stradali preminuo, piše KAportal.

Zbog izuzetno lošeg vremena u prvi mah nije moglo biti organizirano ni izvlačenje tijela, što se, sudeći po objavi GRZS-a, ipak uspješno odradilo danas.

Potreseni događajem

Iz PD Dubovac saznaje KAportal da su svi ostali sudionici izleta fizički dobro, nitko drugi nije ozlijeđen, ali su razumljivo svi duboko potreseni ovim događajem.