Iskra brodogradilište Šibenik isporučilo Plovputu aluminijsku radnu brodicu za održavanje objekata pomorske signalizacije

Iskra brodogradilište Šibenik izgradila je za poduzeće Plovput jednotrupnu radnu brodicu za održavanje objekata pomorske signalizacije, a svečana primopredaja održana je danas 17. rujna 2025. godine u Splitu. Ugovor o projektiranju i gradnji brodice sklopljen je u lipnju 2023. godine, a nakon zahtjevne faze projektiranja i izgradnje, provedene u skladu s detaljnim specifikacijama i potrebama naručitelja, Financiranje projektiranja i gradnje brodice ostvareno je djelomično iz vlastitih sredstava Plovputa, dok je veći dio financiran proračunskim sredstvima Republike Hrvatske. Izgradnja ove brze brodice predstavlja početak investicijskog ciklusa obnove flote Plovputa, a njezino uvođenje u službu imat će značajan utjecaj na povećanje sigurnosti plovidbe na moru.
“Nova brza brodica izrađena je od aluminijske legure, duljine trupa 14,94 m i širine trupa 4,53 m. Registrirana je za prijevoz do 12 osoba, a postiže brzinu od 30 čvorova zahvaljujući dva 16-litarska Scania V8 dizel motora, snage 2 x 662 kW. Ima doplov 200 nautičkih milja i autonomiju za boravak i rad od 5 dana na moru. Opremljena je dizalicom, pomoćnom brodicom, najmodernijom navigacijskom opremom, klimatizacijskim sustavom, solarnim panelima te kvalitetnom opremom smještajnog prostora posade. Građena je za područje plovidbe 2 prema Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama, a uz stručnjake Plovputa kao naručitelja, kompletan nadzor izgradnje proveo je i verificirao Hrvatski registar brodova. Sposobna je za plovidbu u zahtjevnim vremenskim uvjetima”, kaže mag. ing.brodogradnje Marin Ninić, voditelj projekta izgradnje brodice za Plovput.
To je prva brza brodice za obavljanje poslova održavanja objekata pomorske signalizacije, a ima ih 1 256 duž hrvatske obale Jadranskog mora.
„Ova brodica predstavlja važan korak u modernizaciji naše flote i značajno će unaprijediti naše kapacitete u održavanju objekata sigurnosti plovidbe na moru. Sigurnost plovidbe temeljni je zadatak Plovputa, a ulaganje u ovakve projekte najbolji je način da dugoročno osiguramo pouzdanu i učinkovitu službu na Jadranu. Ponosni smo to je projekt uspješno realiziran u suradnji s domaćim brodogradilištem i uz podršku Vlade Republike Hrvatske”, izjavio je mr. Ivan Udovičić, dipl. ing., direktor Plovputa.
Iskra brodogradilište Šibenik je u europskim razmjerima prepoznato kao kvalitetan graditelj brodova od aluminija. Do sada su izgradili 142 aluminijskih radnih brodova uglavnom za visoko zahtjevno norveško tržište marikulture, a dio brodova je izvezen u Kanadu, Island, Čile i Saudijsku Arabiju što nabolje govori o reputaciji i kvaliteti njihovih proizvoda te o izvrsnosti primijenjenih standarda. Pored toga isporučili su šest brzih SAR brodice za Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, u sklopu projekta Uspostava hitne medicinske pomoći na moru što je sufinancirano kroz EU Program Konkurentnost i kohezija. Ranije ove godine izgradili su dvije brodice namijenjene za spašavanju na moru, nadzor sigurnosti plovidbe i inspekcijske poslove na pomorskom dobru, koje su početkom ljeta isporučene Lučkim kapetanijama u Splitu i Puli dok je u gradnji još 5 takvih brodica.
“Brodica koju smo izgradili za Plovput nastavak je naše strategije da proširimo paletu proizvoda na razne tipove brzih brodica iz aluminija za koje u ovom trenutku postoji velik interes na svjetskom tržištu. Kao projektante smo angažirali tvrtku Maritime Center of Excellence (MCoE), članicu Lürssen grupacije. Čestitam Plovputu na pokretanju ovog vrijednog investicijskog ciklusa i zahvaljujem im što su nas odabrali kao brodograditelja te se nadam se da smo ispunili njihovo povjerenje. S optimizmom gledam na najavljenu daljnju obnovu flote te se nadam nastavku uspješne suradnje kroz nove projekte”, ističe dr.sc. Roko Vuletić, predsjednik uprave Iskra brodogradilišta Šibenik.
Plovput d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 postotnom vlasništvu Republike Hrvatske čija je temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o Plovputu, Split, vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada, obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske te obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti.