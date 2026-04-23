Iranske snage upale na brod, na njemu i dvojica Hrvata

Iranka revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu, dok su u istoj akciji zaplijenjeni i preusmjereni brodovi MSC Francesca i Euphoria, piše Index.

Na jednom od brodova i dvojica Hrvata

Kako neslužbeno doznaje Index, na zaplijenjenom brodu MSC Francesca, uz ranije potvrđena četiri crnogorska pomorca, nalaze se i dvojica hrvatskih državljana. Službene potvrde iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova o njihovu statusu i stanju još uvijek nema.

Neslužbeno doznaje Index da su na sigurnom te da im životi nisu ugroženi.

Golemi kontejnerski brod pod panamskom zastavom

MSC Francesca je kontejnerski brod dug 363 metra i širok 46 metara, s kapacitetom od preko 11.000 kontejnerskih jedinica (TEU). Brod plovi pod zastavom Paname, a u vlasništvu je kompanije Mediterranean Shipping Company (MSC) za koju radi veliki broj hrvatskih pomoraca.

U trenutku zapljene nalazio se na jednoj od ključnih ruta u Hormuškom tjesnacu, kojom svakodnevno prolazi velik dio svjetske trgovine naftom i robom.

Informaciju o crnogorskim državljanima ranije je potvrdio crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, istaknuvši kako su pregovori između brodarske kompanije i iranskih vlasti u tijeku, piše Index.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

Iranci objavili snimku upada

Na snimci koju je objavila IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o koordiniranoj akciji u kojoj su tijekom nekoliko sati napadnuta tri trgovačka broda.

Brod Euphoria pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su MSC Francesca i Epaminondas preusmjereni prema iranskim lukama. Pomorsko-obavještajna tvrtka Vanguard navodi da je na jednom od plovila prijavljena šteta na trupu i smještajnim prostorima nakon što mu je naređeno da baci sidro.

Iran tvrdi da su brodovi kršili pravila, Trump ne vidi kršenje primirja

Iranski mediji, pozivajući se na mornaricu IRGC-a, tvrde da su brodovi zaplijenjeni jer su "djelovali bez potrebnih dozvola" te "ugrozili pomorsku sigurnost" u tjesnacu.

Istodobno, iz Bijele kuće su poručili kako američki predsjednik Donald Trump ove poteze ne smatra kršenjem primirja, unatoč nastavku američke blokade brodova koji plove prema iranskim lukama.

Britanska agencija UKMTO izdala je upozorenje svim brodovima na pojačanu aktivnost i rizike u regiji koja ostaje jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.