Iran objavio da je zatvorio Hormuški tjesnac: “Zapalit ćemo svaki brod koji pokuša proći”

Iran je zatvorio Hormuški tjesnac, priopćila je iranska Revolucionarna garda (IRGC), uz poruku da će vojska zapaliti svaki brod koji pokuša proći tim strateški iznimno važnim plovnim putem.

Prema navodima iranskih vlasti, riječ je o potezu koji dolazi u jeku rastućih napetosti na Bliskom istoku. Detalji o konkretnim vojnim aktivnostima zasad nisu objavljeni, no sama najava izazvala je zabrinutost na globalnim energetskim tržištima.

Hormuški tjesnac smatra se najvažnijom svjetskom rutom za izvoz nafte. Procjenjuje se da oko petine ukupne svjetske potrošnje nafte prolazi upravo tim uskim morskim prolazom koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem. Tim putem na svjetska tržišta izlazi nafta najvećih proizvođača iz regije, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Irak i Katar.

Svaka blokada ili ozbiljna prijetnja sigurnosti plovidbe u tom području u pravilu dovodi do naglog rasta cijena nafte i plina, ali i do povećane vojne prisutnosti zapadnih sila u regiji. Hormuški tjesnac godinama je jedna od najosjetljivijih točaka svjetske geopolitike, a napetosti između Irana i zapadnih saveznika često se prelijevaju upravo na to područje.

Za sada nema potvrda o napadima na trgovačke brodove, no situacija se razvija iz sata u sat i mogla bi imati dalekosežne posljedice za globalnu opskrbu energentima i stabilnost regije.