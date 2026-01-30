IPAK NIŠTA OD FINALA ZA HRVATSKU Njemačka je bila bolja, pobijedili su nas s tri gola razlike

Rukometaši Hrvatske danas su od 17:45 igrali polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Njemačke koja je slavila rezultatom 31:28 i time se plasirala u finale.

Hrvatska je na poluvremenu gubila 17:15, u prednosti su bili 11 puta u prvom poluvremenu, dok se u drugom poluvremenu nisu nikako mogli približiti Nijemcima koji su bili bolji i u jednom dijelu imali čak sedam golova prednosti.

Najučinkovitiji igrač Hrvatske bio je Lučin sa 6 pogodaka, a potom Martinović i Klarica s 5 pogodaka, Šoštarić, Načinović i Raužan s 3 pogodaka te D. Mandić i Ćeško s 1 pogotkom. Nastupili su još Glavaš, Cindrić, Šušnja, Jelinić, Mamić i Maraš. Vratar Kuzmanović upisao je 5 obrana, a M. Mandić 3.

Hrvatska će u utakmici za brončanu medalju igrati protiv poraženog iz susreta Danske i Islanda.