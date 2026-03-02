Invazija u podmorju: Strane alge i beskralješnjaci urušavaju raznolikost Jadrana

U Prirodoslovnom muzeju u Splitu u četvrtak, 5. ožujka 2026., s početkom u 18 sati, održat će se javno znanstveno-popularno predavanje dr. sc. Ante Žuljevića s Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IOR). Predavanje nosi naslov "Invazija u podmorju", a bavi se temom bentoskih stranih vrsta u hrvatskom dijelu Jadrana.

Odakle dolaze strane vrste i zašto su problem?

U fokusu predavanja bit će pitanja odakle i na koji način strane vrste dolaze u Jadransko more te kakve posljedice ostavljaju na podmorske ekosustave. Posebna pozornost posvetit će se iskustvima iz prijašnjih invazija, poput širenja algi roda Caulerpa, ali i novim prijetnjama koje se pojavljuju u Jadranu.

Jedna od tema bit će i invazivna alga Stypopodium schimperi, podrijetlom iz Crvenog mora, za koju se postavlja pitanje hoće li zavladati jadranskim podmorjem. Predavanje će se osvrnuti i na to koje se još strane vrste mogu očekivati u budućnosti te kakav bi mogao biti njihov utjecaj.

Organizatori upozoravaju kako više od pedeset stranih bentoskih alga i beskralješnjaka već drastično narušava biološku raznolikost hrvatskog podmorja. Posljedice se, ističu, mogu odraziti i na zavičajne organizme, koji bi u najcrnjem scenariju u budućnosti mogli ostati zabilježeni tek kao eksponati u muzejskim zbirkama.

Što publika može očekivati?

Predavanje će publici približiti biologiju stranih bentoskih vrsta, načine njihova širenja i njihov utjecaj na ekosustav, uz pregled toga što njihova prisutnost danas znači za Jadran.

Predavanje će se održati u Prirodoslovnom muzeju, na adresi Poljana kneza Trpimira 3 u Splitu, u četvrtak 5. ožujka 2026. u 18 sati, a namijenjeno je široj javnosti.