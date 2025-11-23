Invazija divljih svinja

Više nije čudno kada ribari u moru snime divlje svinje, ovoga puta kako plivaju prema Kukljici na otoku Ugljanu. Samo u ovoj godini na otoku ih je odstrijeljeno više od 150. U naseljenim mjestima divlje svinje osjećaju se sve sigurnije. No, mještanima uopće nisu dobrodošle, izvještava HRT.

Divlje svinje u Kukljici na Ugljanu. Ondje su već više domaće nego divlje. "Dođe ona u mjesto, među kuće. Na doručak, u vrt", objašnjava Davor iz Kukljice. "Obično ne izlazim noću, danju idem, ali osvrćem se uvijek", navodi Zdenka.

"Ima ih više na otoku, nego stanovnika. Imaju neki ljudi koncesiju i od toga profit, a one nama prave štetu", pojašnjava Mojmir.

U vrtovima i otpadu nađu hranu. Među zaraslim gromačama osjećaju se zaštićeno. Pretpostavlja se da su divlje svinje došle s obližnjeg otoka Pašmana i to ne cestovnim putem preko mosta, već onim pomorskim.

Lovci kažu da su nemoćni

Divlje svinje brzo se razmnožavaju pa problem uskoro može postati i veći. Ženke mogu biti opasne kad imaju mlade, ali inače se boje ljudi. "Do sada u Hrvatskoj nikada nije zabilježen napad svinje na čovjeka, osim u pojedinim slučajevima u lovu, na civile nikad nije zabilježen", navodi ovlaštenik prava lova na otoku Ugljanu Željko Martinović.

Dok oni "zelenijih" pogleda kažu da su ljudi prvi uništili njihova staništa, drugi pak prozivaju lovce. "Pa mi konkretno u naseljenom području općine Kukljica nemamo nikakvih ovlasti. Rješenje je da Općina Kukljica napravi Program zaštite divljači na svom području, na kojem bi se onda mogle poduzimati zakonske mjere", objašnjava Martinović.

Na temelju programa zaštite divljači, koji je dužna imati svaka općina, mogao bi se provesti izvanredni lov u naselju. Zašto ga općina Kukljica nema, načelnik nije želio komentirati.