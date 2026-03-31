“Institucije ne rade svoj posao”: Stranka Javno dobro upozorava na divlje deponije na koje se odlaže opasan otpad

Stranka Javno Dobro održala je na Peristilu konferenciju za medije, a tema joj je bilo nezakonito odlaganje građevinskog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Želimo govorit o nelegalnom odlaganju građevinskog otpada i građevinskog iskopa na kojima se okreću milijarde u Splitsko-dalmatinskoj županiji. S obzirom da se radi o više lokacija koje smo tokom godina zapratili, okupili smo ljude koji se bave svaki jednim nelegalnim odlagalištem, a grupu vodi Željan Jurlin u ime Javnog dobra", kazala je uvodno Vladimira Mascarell, predsjednica stranke Javno dobro.

"Deponij je u zelenoj zoni, u blizini Cetine, mjesta gdje se gnijezde ptice, dva izvora su presušila... Svaki dan se vozi to smeće. To su gomile - kubici i kubici. Nema kome nismo poslali mail ili nešto, ali to se i dalje odlaže. Zna se čije je zemljište i tko vozi, komunalci izlaze na teren i pišu smiješne kazne, znaju sve, ali nikako da se zaustavi. To traje jedno tri - četiri godine. Ogromna je površina, ide u visinu, rušio se dalekovod već tri puta. Nema firme koja tu ne vozi, lakše je reći tko ne vozi nego tko vozi", kaže Miro Vuletić iz MO Zvečanje.

Željan Jurlin govorio je o problemima u Sućurcu i Trogiru.

"Svi slučajevi koji se događaju su na međama, znači Trogir - Plano, Kaštela - Solin, Omiš - Sitno Gornje. To nije slučajnost. Tako je i nastala ova grupa. Ja sam se bavio Sućurcem, zatim smo pričali o Solinu, pa je čuo čovjek iz Trogira... Radi se o cijeloj Dalmaciji, isti je obrazac ponašanja. Ovdje se radi o 500 tisuća kubika, a kada to preračunamo, dođemo na 20 milijuna eura", kaže Jurlin.

Jurlin je medijima pokazao i rješenje Državnog inspektorata.

"U Trogiru i Planome već deset godina traje sustavno i dobro organizirano ilegalno odlaganje otpada proizvednog pri izvođenju javnih radova, pranje novca, namještanje natječaja i drugo. Provodi ga organizirana skupina, tijela inspekcije koja imaju godinama saznanja i neosporne dokaze o tome su bez ikakve reakcije. Modus operandi je bio sljedeći - građevinski otpad pri izvođenju javnih radova, naručitelji su Hrvatske ceste, ViK Split, Ekokaštelanski zaljev i drugi, se bez ikakve zakonom propisane dokumentacije i suprotno javnim natječajima odlagao na divlja odlagališta, ti novci bi se disperzirali, a firma bi išla u stečaj. Dakle, osnuje se firma s jednim zaposlenikom i odradi se ovo, poslije ide u stečaj", kaže Jurlin.

Kaže Jurlin da su se kršili brojni zakoni, falsificirala dokumentacija, izdavani lažni nalozi..., kao i da se pod okriljem noći na divlja odlagališta dovozio toksični otpad, azbest, kemikalije koje su se zatim zakopavale pod zemlju.

"Najveći problem su institucije gdje cijela stvar - stane. U Sućurcu gdje sam bio vijećnik sam cijelu situaciju prijavio Gradu, a Grad je to proslijedio Državnom inspektoratu. Nikad nisam dobio povratnu informaciju, a to je bilo u ožujku 2023. Do prosinca 2025. ja nisam mogao dobit povratnu informaciju. Inspektorat je izašao na teren, napravio uvid dva puta, a ovi su odmah nakon odlaska nastavili dalje bacat otpad iako je stavljena blokada. Na kraju su stali jer im je netko rekao da se digla prevelika medijska buka.

Preko Grada sam pokušao doći do informacije o rješenju Državnog inspektorata. Grad me upućivao na DIRH, a oni mi nisu htjeli dati ništa jer - nisam stranka u postupku. Na kraju sam se obratio za pomoć Hrvatskom saboru, Odboru za zaštitu okoliša, i oni su na moju zamolbu poslali upit DIRH-u. Oni su dobili to rješenje, to je ovo što imam u ruci. Ovo je rješenje je poanta priče, a ja sam ga morao dobiti preko Sabora.

Iz rješenja je vidljivo da su se na odlagalište bacale razne vrste opasnog otpada, ali nije jasno tko je to dužan sanirati", kaže Jurlin te dodaje da se ponovno počelo dovozit novi otpad, unatoč tome što je odlagalište zatvoreno.

Ivan Tokić, kipar iz Solina, kaže da institucije ne rade svoj posao te da će se "i dalje boriti za zelenu zonu u Solinu".