Instalirala aplikaciju po uputama prevaranata i ostala bez 8.000 eura!

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaprimili su jučer, 19. prosinca prijavu od 69-godišnjakinje da joj je s bankovnog računa na prijevaran način isplaćen novac.

Naime, nepoznata osoba putem telefonskog poziva oštećenu je dovela u zabludu da će ostvariti povrat novčanih sredstava za proizvod koji je prethodno kupila i naknadno reklamirala kao neispravan te je navela oštećenu da na mobitel instalira aplikaciju koja služi za upravljanje uređajima na daljinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Putem te aplikacije nepoznata osoba je neovlašteno pristupila mobilnom uređaju i aplikacijama mobilnog bankarstva na mobitelu oštećene te s njenog bankovnog računa neovlašteno provela dvije isplate u ukupnom iznosu od 8 tisuća eura.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.

"Skrećemo pozornost na načine prevare i savjetujemo kako se zaštititi"

Kod prijevara oko ulaganja počinitelji najčešće žrtve kontaktiraju telefonski s različitih pozivnih brojeva, a često ih upute na lažne internet stranice za ulaganje koje djeluju legitimno.

Potom od osoba traže instaliranje aplikacije koja omogućuju kontrolu nad vašim računalom ili mobitelom, nakon čega pristupe aplikaciji Internet ili mobilnog bankarstva i isplate novac s bankovnog računa.

Nerijetko, i kada oštećena osoba shvati da je prevarena, obrati joj se drugi počinitelj i nudi priliku za povrat izgubljenog novca te traži nove uplate kako bi se dio novca vratio, što rezultira samo većim iznosom za koji će osoba biti prevarena.

Ako ne uspiju, javljaju se iz lažnog „ureda za porez“ te inzistiraju na daljnjim uplatama uz obrazloženje kako će nakon uplate „poreza“ uslijediti isplata navodno ostvarene dobiti, što se u pravilu nikada ne dogodi, već se opet u slučaju uplate povećava konačni iznos štete.

"Stoga građanima, savjetujemo da se prije ulaganja dobro informiraju i zatraže nepristran financijski savjet stručne osobe, kao i da budu sumnjičavi kada se u ponudama obećava sigurna investicija i velika dobit.

Tijekom komunikacije potrebno je svakako izbjeći dostavljanje povjerljivih osobnih podataka, fotografija osobnih isprava, bankovnih kartica, slanje jednokratnih zaporka aplikacija internetskog bankarstva, kao i druge podatke vezane za autorizaciju bankovnih transakcija.

U slučaju bilo kakve sumnje na prijevaru obratite se policiji", priopćili su iz PU zadarske.