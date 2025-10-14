Inspektorat opozvao popularne špagete iz Lidla

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Combino Spaghetti od crvene leće, 500 grama, koji se prodaje u trgovinama Lidl Hrvatska. Riječ je o seriji LOT 162210, s EAN oznakom 4056489206828 i rokom trajanja do 3. srpnja 2026. godine. Dobavljač proizvoda je Spaichinger iz Njemačke.

Proizvod se povlači s tržišta zbog utvrđene prisutnosti alergena glutena, koji nije označen na deklaraciji. To znači da proizvod može predstavljati rizik za osobe koje su alergične ili intolerantne na gluten. Svi ostali potrošači mogu ga konzumirati bez ograničenja.

Državni inspektorat navodi da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o općim načelima i uvjetima zakona o hrani te s Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Ove uredbe propisuju da proizvođači moraju jasno označiti sve sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije.

Potrošačima se savjetuje da, ako su kupili navedeni proizvod i alergični su na gluten, isti ne konzumiraju, već ga mogu vratiti u bilo koju Lidl prodavaonicu, gdje će dobiti povrat novca, i to bez potrebe za predočenjem računa.

Detalji o opozivu dostupni su na službenoj stranici Lidla: Obavijest o povlačenju/opozivu proizvoda.

Opoziv se odnosi isključivo na navedeni proizvod s gore navedenim podacima.