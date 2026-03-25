Inspektorat istražuje JUŠO, Šuta prozvao institucije: "Nekome predmeti stoje godinama"

Javna ustanova Športski objekti Split (JUŠO) našla se pod istragom Državnog inspektorata zbog natječaja na kojem je za novu ravnateljicu izabrana Miranda Ivanišević Dvornik, članica Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma. Prema informacijama iz pouzdanih izvora, Državni inspektorat zatražio je svu potrebnu dokumentaciju, a JUŠO ju je već dostavio.

Za sada nije poznato postoje li nepravilnosti u provedenom natječaju. Kako se doznaje, moguće je da je riječ o proceduri koja se provodi zbog moguće žalbe nekog od kandidata koji su sudjelovali u natječaju zajedno s Ivanišević Dvornik. U tom slučaju Državni inspektorat ima pravo poduzeti određene mjere kako bi utvrdio pravilnost postupka. Konačan odgovor o eventualnim nepravilnostima očekuje se tek nakon završnog uvida inspektorata.

Šuta: "Svi pred institucijama moraju imati jednaki tretman"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta komentirao je slučaj poručivši da inspekcijski nadzor sam po sebi ne mora značiti da su utvrđene nepravilnosti, ali i da svaka prijava mora biti provjerena.

"Ako postoji određena prijava, normalno je da će DIR doći. Ako se utvrde neke nepravilnosti, onda će se one korigirati. Ako nešto postoji, super", rekao je Šuta. U nastavku je upozorio i na, kako tvrdi, neujednačeno postupanje institucija u pojedinim slučajevima.

"Netko ima privilegije, nadam se da će svi imati iste privilegije oko toga. Nekome slučajevi stoje u ladicama godinama, a nekome se po brzom postupku odmah reagira. Sami zaključite o čemu govorim", izjavio je.

Naglasio je kako očekuje jednak odnos prema svima, bez obzira na političke ili osobne odnose. "Želim samo da svi pred institucijama imaju jednaki tretman. Što se tiče JUŠO-a, neka inspekcija napravi što može, po prijavi se treba reagirati i to je sve. Ništa to ne mora značiti", kazao je Šuta.

Dodao je i da osobni odnosi ne smiju imati nikakav utjecaj na funkcioniranje gradske uprave. "Samo želim da svi imaju jednaki tretman. Taj odnos tko je s kime dobar, a tko je s kime loš, ne smije utjecati na rad Grada Splita", poručio je splitski gradonačelnik.

Ivošević optužuje za političku trgovinu utjecajem

Podsjetimo, cijeli je slučaj jučer na društvenim mrežama komentirao Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Grada Splita. Uz objavu je priložio dokument naslovljen "Obrazloženje prijedloga donošenja novog ustroja JUŠO Split", datiran 20. ožujka 2026. godine. Ivošević tvrdi da se kroz promjene unutar JUŠO-a odvija politička trgovina utjecajem između HDZ-ova gradonačelnika Tomislava Šute i Željka Keruma.

"02.03.2026. održali smo presicu na kojoj smo prorekli da će u sklopu trgovine utjecajem između Šute i Keruma, a nakon imenovanja osobe iz Kerumove stranke, nepravomoćno osuđene za gospodarski kriminal, koja je stekla uvjete za mirovinu, na mjesto zamjenika ravnatelja, na mjesto pomoćnika ravnatelja biti imenovana druga osoba iz Kerumove stranke, brat Jure Šundova, nedavno rehabilitiran nakon što je pravomoćno osuđen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti i nečasno otpušten iz policije", napisao je Ivošević.

U nastavku objave ustvrdio je da se promjenom sistematizacije pokušava prikriti političko kadroviranje.

"I čega su se dosjetili kerumovci? Promijenili naziv iz pomoćnik u rukovoditelj. Čestitamo", poručio je Ivošević.

Dodao je i sljedeće:

"Čestitamo i JUŠO-u što im je rehabilitirana osoba, prethodno osuđena za zloupotrebu položaja i ovlasti, imenovana rukovoditeljem Službe za pravne i financijske poslove."

Na kraju se osvrnuo i na institucije.

"Čestitamo i USKOK-u na predanoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Znam, teško je ovakvo očito trgovanje utjecajem dokazati", napisao je. U dokumentu koji je Ivošević objavio navodi se obrazloženje za donošenje novog ustroja JUŠO-a. U tekstu, koji potpisuje ravnateljica Miranda Ivanišević Dvornik, stoji da je trenutno na snazi Odluka o unutarnjem ustrojstvu JUŠO-a donesena 2022. godine.

U obrazloženju se navodi kako dosadašnji model upravljanja nije dao dobre rezultate ni na vertikalnoj ni na horizontalnoj razini. "Sagledavajući ustroj i time funkcioniranje Ustanove na vertikalnoj i horizontalnoj shemi upravljanja, mišljenja sam da to nije dobro ustrojeno, a što se i pokazalo kroz upravljanje i održavanje športskih objekata Ustanove", stoji u dokumentu.

Kao glavni problem navodi se činjenica da su pravna, financijska i tehnička služba, kao i športski objekti, izravno pod ravnateljem. "Naime, službe (pravna, financijska, tehnička), kao i športski objekti (tri organizacijske jedinice koje pokrivaju svih 10 športskih objekata), direktno su pod ravnateljem. Dakle, ravnatelj ima šest direktno odgovornih osoba, tako da je vertikalna i horizontalna odgovornost zbunjujuća i neučinkovita", navodi se u tekstu.

U roku od 60 dana i novi pravilnik

U istom dokumentu predlaže se novi model prema kojem bi ravnatelj vertikalno funkcionirao preko dva rukovoditelja. "Sa ovim prijedlogom sheme i Odluke o unutarnjem ustrojstvu ravnatelj vertikalno funkcionira preko svoja dva rukovoditelja", piše u obrazloženju.

Precizira se da bi jedan rukovoditelj vodio Službu za pravne i financijske poslove, a drugi Službu za tehničke poslove i športske objekte. U dokumentu se pritom ističe da je takav model jasniji u pogledu odgovornosti i učinkovitosti.

"Svaki rukovoditelj pokriva svoju vertikalu i odgovoran je ravnatelju", navodi se, uz dodatak da je "horizontalna suradnja službi i objekata jasna i nedvosmislena". U završnom dijelu dokumenta stoji da, sukladno Statutu, u roku od 60 dana od donošenja nove Odluke o unutarnjem ustrojstvu treba uskladiti ili donijeti novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.