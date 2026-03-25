Državni inspektorat istražuje splitsku ustanovu. Moguće je da se netko žalio nakon što je izabrana nova ravnateljica

Javna ustanova športski objekti Split (JUŠO) pod istragom je Državnog inspektorata zbog natječaja na kojem je izabrana nova ravnateljica Miranda Ivanišević Dvornik, članica HGS-a, stranke Željka Keruma. Prema informacijama iz pouzdanih izvora, Državni inspektorat zatražio je svu potrebnu dokumentaciju, a JUŠO ju je dostavio.

Za sada nije poznato postoje li nepravilnosti u provedenom natječaju. Kako se doznaje, moguće je da je riječ o proceduri koja se mora provesti zbog moguće žalbe nekih od kandidata koji su sudjelovali u natječaju zajedno s Ivanišević Dvornik. U tom slučaju Državni inspektorat ima pravo poduzeti određene mjere kako bi se utvrdila ispravnost natječaja. Konačan odgovor o eventualnim nepravilnostima očekuje se tek nakon završnog uvida Inspektorata.

Ivošević: "Promijenili naziv iz pomoćnik u rukovoditelj"

Cijeli slučaj jučer je na društvenim mrežama komentirao Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Grada Splita, koji je uz objavu priložio i dokument naslovljen "Obrazloženje prijedloga donošenja novog ustroja JUŠO Split", datiran 20. ožujka 2026. godine.

Ivošević tvrdi da se kroz promjene unutar JUŠO-a odvija politička trgovina utjecajem između HDZ-ovog gradonačelnika Tomislava Šute i Željka Keruma. "02.03.2026. održali smo presicu na kojoj smo prorekli da će u sklopu trgovine utjecajem između Šute i Keruma, a nakon imenovanja osobe iz Kerumove stranke, nepravomoćno osuđene za gospodarski kriminal, koja je stekla uvjete za mirovinu, na mjesto zamjenika ravnatelja, na mjesto pomoćnika ravnatelja biti imenovana druga osoba iz Kerumove stranke, brat Jure Šundova, nedavno rehabilitiran nakon što je pravomoćno osuđen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti i nečasno otpušten iz policije", napisao je Ivošević.

U nastavku objave ustvrdio je da se promjenom sistematizacije pokušava prikriti političko kadroviranje. "I čega su se dosjetiti kerumlije? Promijenili naziv iz pomoćnik u rukovoditelj. Čestitamo", poručio je. Dodao je i sljedeće: "Čestitamo i JUŠO što im je rehabilitirana osoba prethodno osuđena za zloupotrebu položaja i ovlasti imenovana rukovoditeljem Službi za pravne i financijske poslove."

Na kraju se osvrnuo i na institucije: "Čestitamo i USKOK-u na predanoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Znam teško je ovakvo očito trgovanje utjecajem dokazati."

U dokumentu koji je Ivošević objavio navodi se obrazloženje za donošenje novog ustroja JUŠO Split. U tekstu potpisanom od ravnateljice Mirande Ivanišević Dvornik stoji da je trenutačno na snazi Odluka o unutarnjem ustrojstvu JUŠO Split donesena 2022. godine. U obrazloženju se navodi kako dosadašnji model upravljanja nije dao dobre rezultate ni na vertikalnoj ni na horizontalnoj razini.

"Sagledavajući Ustroj i time funkcioniranje Ustanove na vertikalnoj i horizontalnoj shemi upravljanja mišljenja sam da to nije dobro ustrojeno a što se i pokazalo kroz upravljanje i održavanje športskih objekata Ustanove", stoji u dokumentu. Kao glavni problem navodi se činjenica da su pravna, financijska i tehnička služba, kao i športski objekti, izravno pod ravnateljem.

"Naime, Službe (pravna, financijska, tehnička) kao i Športski objekti (tri organizacijske jedinice koje pokrivaju svih 10 športskih objekata) su direktno pod ravnateljem. Dakle, Ravnatelj ima 6 (šest) direktno odgovornih osoba tako da je vertikalna i horizontalna odgovornost zbunjujuća i neučinkovita", navodi se u tekstu.

Novi prijedlog: Dva rukovoditelja umjesto dosadašnjeg modela

U istom dokumentu predlaže se novi model prema kojem bi ravnatelj vertikalno funkcionirao preko dva rukovoditelja.

"Sa ovim prijedlogom SHEME i Odluke o unutarnjem ustrojstvu Ravnatelj vertikalno funkcionira preko svoja dva Rukovoditelja", piše u obrazloženju. Precizira se da bi jedan rukovoditelj vodio Službu za pravne i financijske poslove, a drugi Službu za tehničke poslove i športske objekte. U dokumentu se pritom ističe da je takav model jasniji u pogledu odgovornosti i učinkovitosti.

"Svaki Rukovoditelj pokriva svoju vertikalu i odgovoran je Ravnatelju", navodi se, uz dodatak da je "horizontalna suradnja službi i objekata jasna i nedvosmislena".

U roku od 60 dana i novi pravilnik

U završnom dijelu dokumenta navodi se da, sukladno Statutu, u roku od 60 dana od donošenja nove Odluke o unutarnjem ustrojstvu treba uskladiti ili donijeti novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.