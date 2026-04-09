Inkluzivna radionica „Tijela koja pričaju“ uoči INCLUDE festivala

Uoči 4. izdanja INCLUDE festivala u Splitu, u prostoru Dom mladih održat će se posebna inkluzivna radionica koja spaja pokret, igru i komunikaciju izvan riječi.

Radionica pod nazivom „Tijela koja pričaju“ donosi jedinstveni spoj žongliranja i fizičkog teatra, a odvijat će se na znakovnom i govornom jeziku. Program će se održati od 14. do 16. travnja 2026. godine, svakodnevno od 16 do 18 sati na Maloj sceni Doma mladih, uz slobodan ulaz za sve zainteresirane.

Riječ je o radionici koja kroz inovativne metode rada potiče izražavanje tijelom i neverbalnu komunikaciju. Sudionici će imati priliku upoznati osnove žongliranja kroz tzv. „abecedu žongliranja“, inspiriranu metodom Palabrisimo, pod vodstvom mentorice La Pao Avilés. Ovaj pristup ne zahtijeva prethodno iskustvo, već naglasak stavlja na igru, pokret i osobni izraz.

Drugi dio radionice vodi Ivana Dužanec, koja kroz praksu razvijenu na platformi (Im)puls tišine koristi znakovni jezik i govor tijela kao temelj komunikacije. Na taj način sudionici razvijaju kreativnost, međusobno razumijevanje i vlastiti umjetnički izričaj.

Radionica je osmišljena kao siguran i inkluzivan prostor, otvoren za gluhe, nagluhe i čujuće osobe svih uzrasta – od djece do odraslih. Poseban naglasak stavlja se na razvoj samopouzdanja, osobni rast, umjetničko izražavanje i povezivanje kroz grupni rad.

Sudionici će posljednjeg dana, 17. travnja od 11 do 12 sati, imati priliku predstaviti svoj rad u sklopu festivalskog programa.

Prijave su otvorene putem online obrasca, a dodatne informacije moguće je dobiti kontaktom organizatorice Mije Bradić putem e-maila ili WhatsAppa (bradic.mia@gmail.com, +385 99 853 8668).

Mentorice

La Pao Avilés

Klaunica, plesačica-žonglerka i kulturna menadžerica s više od 20 godina iskustva u suvremenom cirkusu i izvedbenim umjetnostima. Osnivačica kulturnog centra Cracovia 32 u Mexico Cityju i pokretačica projekta Circología.

Ivana Dužanec

Prevoditeljica hrvatskog znakovnog jezika i cirkuska umjetnica koja u svom radu spaja žongliranje, klauneriju i fizički teatar. Dugogodišnja organizatorica inkluzivnih radionica kroz platformu (Im)puls tišine.

Organizatori: Plesna udruga Tiramola i Cirkus Kolektiv

Partneri: HART – Hrvatska udruga za art terapiju, Multimedijalni kulturni centar, Platforma Doma mladih, Kultura svima svugdje, Filmaktiv, Udruga za kulturu Beat / Studio 21

Financijska podrška: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split