Info zona traži volontere. Steknite iskustvo i doprinesite zajednici!

Svi zainteresirani mogu se prijaviti i iskoristiti priliku za osobni razvoj, stjecanje novih vještina te doprinos zajednici

Info zona je objavila natječaj za čak šest volonterskih pozicija. Svi zainteresirani mogu se prijaviti i iskoristiti priliku za osobni razvoj, stjecanje novih vještina te doprinos zajednici

- Tražimo organizatore događanja i njihove asistente, fotografe, kreatore video sadržaja, novinare te ambasadore društveno korisnih tema. Sve volonterske pozicije omogućuju stjecanje iskustava i referenci korisnih u budućim angažmanima, kao i umrežavanje te razvoj samopouzdanja. Prijavite se i postanite dio mlade, kreativne i podržavajuće ekipe u kojoj je ugodno raditi i družiti se - poziva Lara Zubanović, koordinatorica volontera Info zone. 

Prijave na natječaj otvorene su do 15. travnja, a prijavnica i dodatne informacije dostupni su na infozona.hr/prijave.

