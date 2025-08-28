Infinity BJJ Split donio četiri medalje s europskog i svjetskog prvenstva

Članovi Jiu Jitsu Split Academy – Infinity BJJ Split ostvarili su sjajan uspjeh nastupajući za hrvatsku reprezentaciju na dva velika natjecanja – Europskom Jiu-Jitsu No-Gi prvenstvu i Svjetskom Jiu-Jitsu Kupu u Zadru.

Unatoč teškim pripremama obilježenima ozljedama i problemima, splitski borci pokazali su karakter i donijeli kući četiri medalje – dva zlata i dvije bronce.

Europsko prvenstvo – No-Gi

Paula Sophie Pandol (U21, -63 kg) – zlato

(U21, -63 kg) – zlato Jure Barišić (U21, -94 kg) – bronca

Svjetski Jiu-Jitsu Kup

Paula Sophie Pandol (U21, -70 kg) – zlato

(U21, -70 kg) – zlato Luka (U16, 52 kg) – bronca

Borci Aldo, Blaž i Luka, iako su pružili sjajne borbe i osvojili četvrta i peta mjesta, ovaj put su ostali bez odličja.

– Iznimno smo ponosni što smo s čak pet boraca imali priliku predstavljati Hrvatsku na ovako velikoj pozornici i pokazati da se trud, upornost i zajedništvo uvijek isplate, poručili su iz kluba.

Pogled prema novim izazovima

Natjecatelje je pratio trener Dino Moskatelo, a nova poglavlja za reprezentaciju već su pred vratima – Europsko prvenstvo u Belgiji i Svjetsko prvenstvo na Tajlandu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jiu Jitsu Academy - Infinity BJJ Split (@infinitybjjsplit)