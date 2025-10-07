Indira Levak u nevjerici i boli: 'Srce stisnuto, suze same naviru'

Duboko potresena vijest o smrti Halida Bešlića izazvala je emotivnu reakciju mnogih, a posebno njegove kolegice, pjevačice Indire Levak.

Preminuo je Halid Bešlić Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na društvenim mrežama napisala je potresnu poruku u kojoj izražava nevjericu i tugu zbog gubitka kolege, prisjećajući se zajedničkih trenutaka i glazbe koja ih je povezivala.

- Duboko me potresla tužna vijest koju sam upravo saznala! Zar si nas i ti napustio brate Halide?! Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same! Pišem ovo u nevjerici jer još uvijek mislim da je san, da ću se probuditi, nazvati te, i čuti tvoj glas koji će mi s one strane reči : “dobro sam” “kako si mi ti”? Ali to se neće dogoditi.. Zato neka anđeli preuzmu tvoju dobru dušu, neka te sprovedu u raj nebeski gdje ćemo se jednom opet sresti u vječnosti i zapjevati našu omiljenu “Iskru” baš kao nekada..Voli te tvoja sestra Indira i znaj da ćeš u mom srcu živjeti dok god kuca pod ovim nebom.. neka ti je vječna slava i hvala za sve lijepe trenutke koje si priuštio svojoj publici i nama koji smo te neizmjerno voljeli. Iskrena sućut obitelji - napisala je Indira na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Indira Levak Official (@indiralevak)