Split je čekao Halida, ali legende više nema!

Legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić, simbol sevdaha i izvođač koji je generacijama donosio emociju kroz svoje pjesme, preminuo je.

Publika u Splitu s nestrpljenjem je čekala njegov povratak na pozornicu nakon 15 godina. Planirani solistički koncert trebao se održati 13. rujna na Porat Open Airu, prostoru koji se posljednjih godina afirmirao kao važna koncertna destinacija u gradu. Bešlićevi hitovi, prepuni ljubavi, čežnje i životnih priča, trebali su ponovno odjeknuti među splitskom publikom, no koncert je otkazan zbog bolesti pjevača.

Halid Bešlić ostaje upamćen kao izvođač koji je publiku osvojio iskrenošću i emocionalnom snagom svojih nastupa. Njegove pjesme nisu bile samo hitovi, bile su glazbene priče koje su spajale generacije, donosile sjećanja i utjehu, slavile ljubav i suosjećale s tugom.

Danas, kada nas je napustio, mnogi obožavatelji u Splitu i šire tuguju zbog gubitka jednog od najvoljenijih izvođača regije.

O 'Miljacki'

Stihovi legendarne pjesme “Miljacka”, koju je skladao Željko Joksimović, inspirirani su poviješću Sarajeva, a autor teksta je Fahrudin Pecikoza.

Kako je jednom prilikom ispričao, mostovi nad Miljackom bili su svojevremeno krivi i za raspade ljubavnih veza, ne samo za građanske netrepeljivosti.

“Glavni krivac za pjesmu Miljacka je rahmetli hadžija Fudo (op.a. Fuad Šehbajraktarević). Naime, u vakufnami Begove džamije piše da imam ne može biti s lijeve strane Miljacke. Zbog toga sam često zezao prijatelje s lijeve strane, među kojima je bio i Dino Merlin, da su loši ljudi i ne mogu biti imami Begove džamije. Onda mi je jednom prilikom hadžija Fudo objasnio da u 16. vijeku, kada je napravljena Begova džamija, nije bilo regulirano korito Miljacke i rijeka svake godine nadođe i odnese mostove. Tada se nije moglo preći s lijeve na desnu stranu i onda su u vakufnami, da Begova džamija ne bi ostala bez imama, napisali da on može biti samo s desne strane. Ta je priča trajala nekoliko sati i hadžija mi je rekao da su zbog odnesenih mostova pucale i ljubavi, jer momak nije mogao do djevojke po dva-tri mjeseca. Znači da su ti mostovi osim tehničkih pravili i ljubavne probleme. Onda sam iz te priče dobio inspiraciju”, prisjeća se Pecikoza.

Dalje kaže da kada je Halid čuo stih “… ko bi rek’o čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć’, da ne mogu ulicom ti proć…”, odmah mu je dao kaparu za pjesmu.

Halkan je rekao: “Samo ostavi to meni i nikome ne daj”.

‘S Halidom se sve završi u minuti’

