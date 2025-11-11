Indijac s lažnom vozačkom dozvolom pokušao prevariti hrvatske službe

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske su proveli kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim državljaninom Indije osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 49-godišnjak u Indiji nabavio krivotvorenu vozačku dozvolu, koju je potom u listopadu 2025.godine dovodeći u zabludu nadležno tijelo, zamijenio za odgovarajuću vozačku dozvolu u Republici Hrvatskoj.

Provedenim vještačenjem Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, za vozačku dozvolu Indije utvrđeno je da se radi o potpunoj krivotvorini.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 49-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.