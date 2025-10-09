Incident u Trilju: Pijan izudarao gradsku službenicu i gurnuo monitor, uhićen je

U prostorijama gradske uprave u Trilju jučer je 52-godišnji muškarac izazvao incident. Oko 11:20 sati ušao je u ured, nogom udario u pult te gurnuo računalni monitor koji je pao i udario službenicu u glavu. Službenica nije zadobila tjelesne ozljede, izvijestila je policija.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj ubrzo su pronašli muškarca u neposrednoj blizini zgrade i uhitili ga. Budući da je bio u vidno alkoholiziranom stanju i odbio je alkotestiranje, priveden je u službene prostorije policije.

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te će tijekom današnjeg dana biti predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja.