Incident u srednjoj školi u Hrvatskoj: Učenik donio plinski pištolj i nož, a dan kasnije i pravi pištolj

Na adresu redakcije Istra24 jučer je stigla poprilično šokantna dojava da je učenik u Gospodarskoj školi Buje došao u školu s plinskim pištoljem i nožem, a dan kasnije i s pravim pištoljem.

Kontaktirali su ravnatelja škole Sašu Stikovića, koji je za portal Istra24 kazao je do incidenta, premda nešto drugačije vrste, zaista i došlo, i to prekjučer.

Nije potvrdio o čemu je točno riječ, a prema pisanju spomenutog medija, jedan od učenika je zaista sa sobom u školu ponio opasan predmet, koji mu je oduzet nakon što je izdvojen iz razreda i pregledana mu je torba. Po pronalasku su obaviješteni roditelji, a zatim i Policijska postaja Umag - ispostava Buje te nadležni Zavod za socijalni rad.

Policija je, dodao je Stiković, jutros obišla školu prije početka nastave, a trebala bi doći i u vrijeme velikog odmora. O svim navodima, odnosno o incidentu, još su jučer pitali Pu Istarsku, čiji ćemo odgovor objaviti čim stigne.

Ravnatelj Stiković se tom prilikom oglasio priopćenjem upućenom roditeljima, koji prenosimo u cijelosti.

„Poštovani roditelji, ovim putem želimo vas obavijestiti o problematičnoj situaciji koja se dogodila jučer u školi i koja je tijekom današnjeg dana izazvala veliku zabrinutost za sigurnost učenika u našoj ustanovi. Tijekom jučerašnjega dana jedan je učenik u školu unio opasan predmet. Po saznanju škola je odmah reagirala u skladu s važećim sigurnosnim protokolima te je učenik izdvojen iz razreda, pregledana mu je torba i oduzet opasan predmet. U školu su odmah pozvani roditelji. Cijeli incident protekao je u miru te su svi uključeni akteri spremno surađivali sa školom u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti koje su dovele do sporne situacije.

O incidentu obaviještena je Policijska postaja Umag - ispostava Buje i nadležni Zavod za socijalni rad. Detalje slučaja ne možemo komentirati ni iznositi u javnost zbog činjenice da je sama istraga policije u tijeku. Molimo roditelje i učenike da u komunikaciji zadrže smiren i kritičan pristup kako bismo spriječili širenje nepotrebne zabrinutosti i dezinformacija. U ovom trenutku Škola se ograđuje od problematičnih izjava i informacija koje su se proširile među učenicima i koje dovode u pitanje sigurnost učenika u školi. Takve informacije nismo potvrdili kao ni opravdanu sumnju da je sigurnost učenika u školi danas ili sutra ugrožena.

O svemu, pa i o tim neprovjerenim informacijama, obavijestili smo nadležne institucije koje prate cijeli slučaj. Tijekom sutrašnjeg i narednih dana stručna služba će obaviti dodatne razgovore sa svim razredima radi boljeg informiranja i podizanja svijesti o sigurnosti, odgovornosti i primjerenog ponašanju u školi. Ako bude potrebe za dodatni informacijama, pravovremeno ćemo vas obavijestiti, napisao je Stiković.“