Incident u autobusu zgrozio putnike, mladić sve priznao: "Da, vikao sam, skidao hlače, pokazivao spolovilo..."

Totalno van kontrole prije nekoliko dana bio je nezaposleni ugostitelj B. K. (26) kada je tijekom vožnje ZET-ovim autobusom koji prometuje na velikogoričkoj trasi nabrajao intimne dijelove ženskog tijela, skidao hlače i pokazivao spolovilo i na kraju ponizio putnicu na čiju se stražnjicu oslonio, piše Jutarnji list.

Neprimjerenim ponašanjem ogriješio se o više članaka dva različita zakona – točnije o članak 6. i 14 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te o članak 32. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Stoga novozagrebački Općinski sud za njega nije imao milosti te mu je izrekao ukupno za sva tri prekršaja 637 eura novčane kazne.

U tu sankciju mu se, međutim, uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 12. do 27. rujna, a kako jedan dan iza rešetaka vrijedi 39,82 eura, svoju novčanu kaznu je 26-godišnjak zapravo odslužio. Iako je policija u optužnom prijedlogu predložila da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu tu je odluku sud odbio navodeći da se isti može izreći "zdravim osobama bez duševnih smetnji i poremećaja" kao i stoga što isti, kao mjera, nije predviđen u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira".

"Kriv sam. Tog dana sam bio u autobusu koji je prometovao od Avenue Malla do Velike Gorice. I doista sam putnicima govorio neprimjerene riječi poput "cice, guzice, šta me gledate je*o vas". Rekao sam i jednoj putnici da je "dobra kao Njemica i da bih je je*o, baš kao što sam i vozaču ponavljao da otvori je*ena vrata... Doista sam pred ljudima i tom ženskom osobom skidao hlače te pokazivao spolovilo, ali samo zato jer mislim da su to one htjele gledati. Kriv sam i jer sam se tako prislonio na stražnjicu jedne putnice i simulirao seksualni odnos pokretima tijela, a to sam i nastavio po izlasku iz autobusa", kazao je posrnuli mladić, piše Jutarnji list.

Kroz psihijatrijsko vještačenje je zaključeno da ima shizofreniju, a tempore criminis je bio akutno psihotičan s rasplinutim mišljenjima te preplavljen sumanutim idejama. Nakon ovog djela, prema kojem je i dalje, smatra vještak psihijatar, nekritičan, proveo je neko vrijeme na liječenju.