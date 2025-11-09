Incident na Poljudu nakon utakmice: "Navijači postrojili igrače, napadač ušao u okršaj s tribinom"

Novo razočarenje doživjeli su nogometaši Osijeka. Bijelo-plavima baš ništa ne ide ove sezone, "čame" na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice, a 0:2 poraz od Hajduka u Splitu dodatno je produbio krizu Slavonaca.

Navijačima, jasno, nije sjeo još jedan posrtaj njihove momčadi, a poslije posljednjeg sučevog zvižduka stvari su pomalo eskalirale. Naime, nakon susreta, oko 90 pripadnika Kohorte, koliko ih je stiglo na Poljud podržati momčad, postrojilo je redom igrače i zatražilo objašnjenje za loše predstave, pišu Sportske novosti.

Kako tvrdi gol.hr, došlo je do napete situacije, a u momentu su pale i prijetnje fizičkim obračunom, uz nabrušene emocije i teške riječi. U prvom redu stajao je kapetan Marko Malenica koji je s ostalim suigračima u tišini slušao prodike navijača. Međutim, Arnelu Jakupoviću u jednom je trenutku očito dozlogrdilo slušati primjedbe navijača pa je u navijačima krenuo u okršaj. Morali su intervenirati njegovi suigrači koji su ga ubrzo odvukli prema svlačionici kako bi spriječili daljnju eskalaciju.

Željko Sopić prije dva kola sjeo je na klupu Osječana, no krizi Bijelo-plavih ne nazire se kraj. Po svemu sudeći čeka ih grčevita borba za opstanak do samog kraja sezone, a na navijačima je da se ozbiljno oboružaju strpljenjem...