INCIDENT NA FINALU LIGE NACIJA Navijači se potukli zbog Livaje!

U nizozemskom Rotterdamu dogodio se incident prije samog finala Lige nacija između Hrvatske i Španjolske.

Kako je izvijestila reporterka N1 televizije Jelena Bokun, ispred De Kuipa jedan je navijač došao do čovjeka s megafonom i pjevao pjesme o Marku Livaji (koji podsjetimo ni nije u Nizozemskoj). Na to mu je prišao drugi navijač kojem se to pjevanje nije svidjelo i došlo je do incidenta. Bio je tu početak masovne tučnjave, ali policija je brzo došla i efikasno reagirala, javlja Bokun.

Srećom sve se tako brzo završilo i nije eskaliralo.