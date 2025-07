Incident koji to nije: Pišite o ilegalnom pontonu, a ne o ovom izmišljenom slučaju...

Navodna velika drama, teški izgred, incident dostojan međunarodne istrage, dogodio se na jednom našem škoju tijekom vikenda.

U noći sa subote na nedjelju, negdje oko ponoći, došlo je do napada jedne žene na drugu, napada koji je završio ozljedama na ruci jedne od njih. Lakšim ozljedama, točnije ovećom modricom, hematomom.

Raspitali smo se kod svih nadležnih, pa i pričali s napadnutom ženom: policija zna za cijeli tijek događanja, prema prvim informacijama još uvijek, službeno, traje utvrđivanje svih okolnosti no mala je vjerojatnost da će sve završiti posebno dramatično.

Pogotovo zato što napadnuta, oštećena dakle, niti ne namjerava podnositi niti inzistirati na prijavi...

- Mi smo se zabavljali, vjerojatno je našoj susjedi koja ima starije roditelje zasmetala glazba u kasniju uru pa je izašla i krenula prema zvučnicima, rekla je nešto kao da ih ugasimo ili će ih baciti u more. Kako sam zvučnike ja posudila nekako sam stala ih zaštititi, a možda je ona mislila da je napadam pa me nekako više slučajno odgurnula... U svakom slučaju to je jedan nesporazum, nema nikakvih izgreda, i to je sve što ću vam kazati na tu temu. - priču završenom smatra 'napadnuta'.

Da je cijeli incident podignut na jednu neslućenu razinu, smatra i predsjednica Mjesnog odbora na tom dalmatinskom škoju.

- Meni su kazali da ćete zvati zbog toga. Ali ništa se nije dogodilo, to je izmišljen, napuhan slučaj kojeg neki pokušavaju prikazati dramatičnim. A znamo i tko su ti, osobe koje postavljaju ilegalni ponton na pomorsko dobro, rade ilegalne građevine, a ovdje na ovakav način pokušavaju difamirati osobu koja ih prijavljuje i koja pokušava učiniti da se poštuju zakoni ove zemlje... - gotovo je ogorčena sumještanka što se jedno odgurivanje diže na ovaj nivo, samo kako bi prave kriminalne radnje ostale skrivene. 'O tim nezakonitostima ćemo obavijestiti javnost!' - odlučno je najavila naša sugovornica.