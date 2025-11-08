IMPRESIVNE BROJKE Modrić drugi po minutaži u Milanu, ispred njega samo Gabbia

Luka Modrić stigao je u Milan nakon blistave karijere u Real Madridu, koji je napustio kao najtrofejniji igrač u njegovoj povijesti. Početkom sezone proslavio je 40. rođendan i mnogi su očekivali da će mu glavni zadatak biti prenošenje iskustva Milanovoj momčadi. Ispalo je drugačije.

Gazzetina novinarka Alessandra Gozzini istaknula je to u svom tekstu u kojem navodi da je igrački vremešni kapetan hrvatske reprezentacije drugi po broju odigranih minuta među Milanovim igračima u ovoj sezoni, piše Index.

Samo je Gabbia ispred njega

"S 40 godina, on orkestrira suigrače 15-20 godina mlađe. Samo jedan igrač Milana ima više minuta u Serie A, Matteo Gabbia (26 godina, 900 minuta), dok je Modrić odmah iza s 875 minuta, propustivši samo 16 minuta protiv Cremonesea i devet u Udinama (gdje je dobio ovacije nakon što je zamijenjen)."

Minutaža koju Gazzettina novinarka spominje tiče se ligaških utakmica Milanove momčadi. Modrić je kroz njih stigao i do učinka od jednog gola (Bologna za pobjedu 1:0) te dvije asistencije (Lecce, Pisa).