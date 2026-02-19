Imoćani optuženi za iznudu, oni tvrde: "Nestao je auto za koji smo dali desetke tisuća eura"

Intervencija policije u kafiću zagrebačkog trgovačkog centra Arena Centar izazvala je pozornost gostiju i javnosti. Dvojica muškaraca u dobi od 43 i 25 godina privedena su zbog sumnje u pokušaj iznude 33-godišnjeg zaposlenika tvrtke za najam i prodaju vozila.

Prema informacijama koje su objavili istražitelji, osumnjičeni su od lipnja 2025. do sredine veljače 2026. navodno upućivali ozbiljne prijetnje oštećenom, tražeći isplatu novca na ime duga koji, prema sumnjama policije, nije postojao. Sve je, prema toj verziji, započelo usmenim dogovorom o najmu osobnog automobila marke BMW splitskih registarskih oznaka, uz mogućnost otkupa u roku od godinu dana, piše Radio NU.

Kako vozilo, prema dostupnim informacijama, nije u cijelosti isplaćeno, vraćeno je tvrtki, nakon čega su, prema policijskim navodima, uslijedili sporovi. Susret 16. veljače održan je u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra, gdje su policijski službenici u civilu intervenirali i priveli dvojicu muškaraca. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja pušteni su na slobodu, a postupak se nastavlja sukladno zakonskim procedurama.

Svjedokinja događaja ispričala je: "Čula sam kako žena viče, okrenula sam se i vidjela kako grupa muškaraca skače na druge koji su sjedili u kafiću. Tek kad su ih polegli na pod i stavili im lisice shvatila sam da je riječ o policiji".

Verzija osoba s imotskog područja

Prema njihovim navodima, automobil je kupljen u srpnju 2025. godine preko poznanika, uz uplatu od 13.770 eura na račun. Tvrde da im je tada rečeno kako je vozilo u vlasništvu osobe s kojom su dogovarali kupnju, odnosno njegove tvrtke, no naknadno su, kako navode, saznali da vlasnički odnosi nisu bili takvi kako im je predstavljeno.

Preostali iznos, prema njihovim tvrdnjama, podmirivan je putem digitalnih uplata u mjesečnim iznosima od po 770 eura te kroz dvije gotovinske isplate, za što, kako ističu, posjeduju dokumentaciju. Vozilo je cijelo vrijeme bilo registrirano na tvrtku.

Navode kako se automobil u međuvremenu svidio njihovom prijatelju, koji je potom izravno s osobom uključenom u prodaju postigao dogovor o nastavku otplate. Prema tom dogovoru, prvotni kupac trebao je dobiti drugo vozilo u protuvrijednosti već uplaćenog iznosa, dok su daljnje financijske obveze nastavili rješavati između sebe.

Prema njihovim tvrdnjama, novi korisnik vozila uplatio je 870 eura na račun te je nastavio plaćati leasing rate u iznosu od 770 eura mjesečno, za što, kako navode, postoje bankovni izvodi. Krajem 2025. godine, tvrde, dodatno je izdvojeno 1.000 eura za kasko osiguranje te oko 2.000 eura za ulaganja u vozilo.

Ističu kako je više puta zatražen prijenos leasinga na novog korisnika, no da je dobiven odgovor kako to u tom trenutku nije moguće te da će se postupak moći realizirati nakon Nove godine.

Spor, prema njihovoj verziji, nastaje nakon isteka registracije vozila. Navode kako ih je osoba na čiju je tvrtku automobil bio registriran kontaktirala s objašnjenjem da vozilo treba preuzeti radi registracije. Vozilo je preuzeto, ali, tvrde, nije vraćeno.

Zbog cijele situacije zatražio liječničku pomoć

Naknadno su, prema njihovim tvrdnjama, saznali da je automobil dalje prodan. Ističu kako su utvrdili na koga je vozilo registrirano te stupili u kontakt s osobom koju navode kao prvog vlasnika tvrtke, koji im je, kako tvrde, rekao da nije imao saznanja o daljnjoj prodaji vozila njihovom prijatelju.

Dalje navode kako im je rečeno da je automobil vraćen tom vlasniku uz isplatu 5.000 eura, uz objašnjenje da je novac navodno proslijeđen partnerici jednog od uključenih – što oni kategorički odbacuju i nazivaju neistinitom tvrdnjom.

Prema njihovim saznanjima, prvi vlasnik potom je vozilo prodao trećoj osobi za iznos od 32.000 eura.

Navode kako su potom stupili u kontakt i s prvim i sa sadašnjim vlasnikom vozila, pokušavajući razjasniti okolnosti i financijske odnose. Tvrde da im je u jednom trenutku poslana fotografija gotovine uz poruku da će novac biti predan u Zagrebu, u trgovačkom centru, piše Radio NU.

Ističu kako su na sastanak došli uvjereni da će se spor riješiti, no da je uslijedila policijska intervencija. Navode da su prethodnih dana protiv njih podnesene prijave zbog navodnih prijetnji, što oni odbacuju.

Prema njihovoj izjavi, u policiji su bili od ponedjeljka poslijepodne do kasnih večernjih sati, nakon čega su privedeni pritvorskom nadzorniku te izvedeni pred državno odvjetništvo, gdje su im određene mjere opreza i zabrana približavanja.

Jedan od uključenih navodi kako je zbog cijele situacije zatražio liječničku pomoć te pomoć psihijatra, ističući da se nalazi u stanju šoka i da ima poteškoće sa spavanjem.

Sve navedeno predmet je daljnjeg postupanja nadležnih institucija koje će utvrditi činjenično stanje i pravne okolnosti cijelog slučaja.