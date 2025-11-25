Ime benda Daleka obala koristi se samo uz dodatak: 'Nitko ne smije nastupati uz izvorno ime'

Pravno sam zaštitio ime Daleka obala, i to ne da bih ga koristio u tom izvornom obliku, nego da bih ga, dapače, zaštitio od bilo čije zloupotrebe, riječi su Borisa Hrepića Hrepe, uz Marijana Bana, osnivača Daleke obale.

Nastupa i on dalje pod tim imenom, ali uz dodatak, koji traži i od drugih, pa on ima svirke u verziji Daleka obala Jakše i Hrepe. Ime Daleka obala u budućnosti u takvom izvornom obliku ne smije nositi ni jedna inačica benda koja koncertno nastupa i izvodi pjesme Daleke obale te snima i objavljuje nove pjesme. Brigu da se to ispoštuje Marijan Ban je, zbog želje za mirom, prepustio Hrepi, piše 24 sata.

- Ban nije medijski aktivan, ne prati društvene mreže te živi povučeno i mirno u izolaciji svoga doma okružen unucima. Mora čuvati zdravlje i ne želi uznemiravanje, pozive novinara i slično, i njegovu želju treba poštovati. Nikome od članova bivše Daleke obale ne brani se nastupanje i daljnje izvođenje pjesmarice benda i korištenje imena Daleka obala, ali samo u kombinaciji s dodatkom koji je nerazdvojni dio imena dotičnog sastava - kaže Hrepa i nastavlja:

- Mi nismo Daleka obala, već smo iz njezina debla iznikla nova grana. Ban je rekao da je to pošteno. Posegnuo sam za pravnom zaštitom tek u trenutku kad je suprotna strana mojih bivših kolega, koja je nakon raspada matičnog benda samoinicijativno uzela ime Daleka obala, počela svojim nastupima i ispadima narušavati to svijetlo ime Daleka obala, pogotovo slučaj izuzetno negativnih objava nakon jednog njihova nastupa tijekom prošlogodišnjeg Adventa, a dobio sam i mnogo poruka u kojima fanovi kritiziraju njihove nastupe i ponašanje te traže od mene da to zaustavim.

Pritom se misli na Daleku obala Deana, Zokija i Jadrana. I dalje vole nastupati pod imenom Daleka obala. Zoran Ukić i Jadran Vušković bivši su članovi benda, a pridružio im se Dean Dvornik.

- Mada sam ih u nekoliko slučaja upozorio, oni i dalje posežu za izvornim imenom benda koji više ne postoji. Nedavno su novi singl objavili pod imenom Daleka obala i tek nakon upozorenja njihov izdavač je promijenio objave, a i neke im se adventske svirke reklamiraju riječima: 'Dolazi legendarna Daleka obala'. Legendarna Daleka obala više ne postoji. Tako više dalje neće ići, od sada će se to bez upozorenja pravno regulirati. Svirajmo svi te pjesme drage svima, ali neka se jasno zna tko je tko - rekao je Hrepa.

A svirku Daleke obale Jakše i Hrepe možete poslušati 26. prosinca u zagrebačkom Boogaloou.