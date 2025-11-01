Imate pravo? Od subote vrijede nova pravila: Tko sve može i kako dobiti vaučer?

Od 1. studenog na snagu stupaju nova pravila o pravu na vaučere za energente, odnosno naknadu za ugroženog kupca energenata. Promjene se odnose prije svega na rok trajanja mjere i način ostvarivanja prava, dok su iznos i kategorije korisnika ostali isti.

Prema novoj Uredbi Vlade RH pravo na vaučer produženo je do 31. ožujka sljedeće godine. To znači da će svi građani koji ispunjavaju uvjete moći nastaviti primati pomoć i tijekom prve polovice sljedeće godine.

Mjesečni iznos naknade ostaje 70 eura, a vaučer se i dalje može koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije, piše dnevnik.hr.

Tko ima pravo na vaučer?

Pravo na vaučer mogu ostvariti samci i kućanstva koja imaju status ugroženog kupca energenata. U tu skupinu spadaju:

korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN),

korisnici nacionalne naknade za starije osobe,

korisnici osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka I., II. ili III. razine (ako ne borave u ustanovama i ne koriste uslugu smještaja),

korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,

korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Ako u istom kućanstvu živi više osoba koje ostvaruju neko od navedenih prava, vaučer se može koristiti samo jednom po kućanstvu.

Kako ostvariti pravo?

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) prema mjestu prebivališta.

Postupak uključuje: podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa ugroženog kupca energenata, donošenje rješenja od strane HZSR-a, predočenje rješenja opskrbljivaču energijom kako bi se ostvarilo umanjenje računa.

Naknada se isplaćuje u obliku mjesečnog vaučera od 70 eura koji se automatski primjenjuje kod plaćanja režija, bez potrebe za dodatnim zahtjevima svaki mjesec.