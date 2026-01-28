Imate li probleme? Dogodio se prekid mrežne povezanosti u četiri dalmatinske županije

Danas oko 9 sati došlo je do prekida mrežne povezanosti ustanova spojenih putem pružatelja usluge Hrvatski Telekom (HT), stoji u obavijesti koja je pristigla korisnicima.

Prekid je zabilježen na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz nadležnog mrežnog operativnog centra ranije je potvrđeno da se na otklanjanju poteškoća intenzivno radi, a očekivano trajanje prekida u tom trenutku bilo je nepoznato.

Kako doznajemo, problem je u međuvremenu uglavnom riješen, a za sada bi vrlo mali broj građana trebao imati poteškoće u mrežnoj povezanosti. Situacija se i dalje prati, a potpuna stabilizacija mreže očekuje se tijekom dana.