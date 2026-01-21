Imao je cjenik: Hrvatski liječnik naplaćivao za operacije preko veze, lažirao dokumentaciju...

Liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije KB-a Sveti Duh u Zagrebu optužen je da je osobama koje nisu bili pacijenti bolnice sačinjavao neistinitu medicinsku dokumentaciju koja im je bila potrebna za razne svrhe, piše Danica.hr.

Također je neke osobe, bez obzira na liste čekanja, primao kao pacijente u Svetom Duhu te im osiguravao prioritetni termin operativnih zahvata, a potom i obavljao potrebne operativne zahvate. I to sve uz novčanu naknadu putem dvojice posrednika.

Tako je za 600 eura izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju i omogućio osobi da na temelju te dokumentacije zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora. Za naknade po 1000 eura pak neke je osobe mimo liste čekanja progurao na operacije koje je potom obavljao.

Liječnik je, također, na traženje medicinske sestre (40), njezinom partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna, a sve kako bi za to vrijeme ona i partner mogli otići na godišnji odmor.

Na koncu, kirurg je u privatnoj poliklinici u Samoboru operirao pacijenta opremom iz KB-a Sveti Duh koju je pribavio uz pomoć medicinskog tehničara (45) iz Svetog Duha. Potom je operaciju naplatio 1400 eura.

Optuženi su liječnik, medicinska sestra, medicinski tehničar, petero pacijenata i dva posrednika, liječnikova poznanika, doznaje se iz Uskokoka priopćenja. Posrednicima je išao dio novca od mita.

Kako je prvi otkrio Jutarnji list, radi se o dr. sc. Zoranu Krstonijeviću, specijalistu opće kirurgije, ortopedije i traumatologije. Krstonijević je lani nakon ispitivanja u Uskoku priznao krivnju za sva djela koja mu se stavljaju na teret.