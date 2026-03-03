Imamo snimku skoka s West Gatea! Opasna akrobacija na Dalmatia Toweru: Muškarac je skočio s nebodera, policija istražuje i utvrđuje sve okolnosti događaja

U Splitu se danas dogodio nesvakidašnji incident kada je muškarac skočio s Dalmatia Towera, najvišeg nebodera u Hrvatskoj. Prema dostupnim informacijama, na leđima je imao padobran, a u događaju nitko nije ozlijeđen.

Redakcija Dalmacije Danas u posjedu je snimke skoka s West Gatea.

Oglasili se iz Dalmatia Towera: "Najvažnije je da nema ozlijeđenih"

Povodom događaja oglasili su se iz Westgate grupe, povezane s Dalmatia Towerom, potvrdivši da nema stradalih te da surađuju s nadležnim službama.

"Upoznati smo s događajem te možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu", poručili su u izjavi.

"Tehnička služba od početka surađuje s nadležnima"

Iz Westgate grupe navode da njihova tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje s institucijama kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti događaja i utvrdile sve relevantne činjenice.

"Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice", istaknuli su. Dodaju i da su, s njihove strane, poduzete sve mjere pripravnosti te da su poštovane propisane procedure.

"U ovom trenutku možemo istaknuti da su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli", naveli su. U Westgate grupi naglašavaju kako se očekuje da će policijska istraga utvrditi odgovorne osobe i motive koji su doveli do ovog poteza.

"Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive", poručili su.

Poruka uprave: "Neboder nije mjesto za neodgovornu zabavu"

U zaključku su uputili jasnu poruku o sigurnosti i odgovornosti, upozorivši na opasnost ovakvih postupaka.

"Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine", poručili su iz Westgate grupe.