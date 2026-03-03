Skok s Dalmatia Towera: Muškarac s padobranom skočio s najvišeg nebodera u Hrvatskoj. Oglasili se iz Westgate grupe

U Splitu se danas dogodio nesvakidašnji incident kada je muškarac skočio s Dalmatia Towera, najvišeg nebodera u Hrvatskoj. Prema dostupnim informacijama, na leđima je imao padobran, a u događaju nitko nije ozlijeđen.

Oglasili se iz Dalmatia Towera: "Najvažnije je da nema ozlijeđenih"

Povodom događaja oglasili su se iz Westgate grupe, povezane s Dalmatia Towerom, potvrdivši da nema stradalih te da surađuju s nadležnim službama.

"Upoznati smo s događajem te možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu", poručili su u izjavi.

Dodali su i da njihova tehnička služba od početka surađuje s institucijama: "Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice."

Iz Westgate grupe navode da su poduzeli sve mjere pripravnosti i poštovali procedure.

"U ovom trenutku možemo istaknuti da su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli", istaknuli su.

Naglašavaju i da je u tijeku utvrđivanje odgovornosti: "Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive."

Poruka uprave: "Neboder nije mjesto za neodgovornu zabavu"

U zaključku su poslali jasnu poruku o sigurnosti i odgovornosti, upozorivši na opasnost ovakvih poteza.

"Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine", poručili su iz Westgate grupe.