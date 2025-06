"Imamo Down, ali život s nama je up" – Split i Solin domaćini četvrtih Ljetnih dana mladih downića

„Imamo Down, ali život s nama je up“ – poruka je koja snažno odzvanja iz svake aktivnosti projekta Ljetni dani mladih downića, kojeg Humanitarna udruga Adonis organizira po četvrti put, od 19. do 22. lipnja 2025. u Splitu i Solinu. Manifestacija okuplja djecu i mlade s Down sindromom, njihove obitelji, volontere i stručnjake iz cijele Hrvatske i regije, nudeći prostor za edukaciju, izražavanje i povezivanje.

„Ova manifestacija nije samo program – to je pokret koji briše razlike i slavi mogućnosti“, istaknula je Ina Barić Požnjak, predsjednica Udruge Adonis.

Program uključuje niz atraktivnih i korisnih sadržaja: od edukativnih radionica u suradnji s obrtničkim školama iz Splita, Zagreba i Požege, do kreativnih izraza sa Zajednicom tehničke kulture i poznatim „Meštrima o’ tehnike“. Tu su i izleti s inkluzivnim sadržajima – posjet Saloni uz kostimirani storytelling, vožnja vlakićem na Marjanu te radionica Hrvatskog biospeleološkog društva.

„Djeca i mladi pokazuju kako granice postoje samo u našim glavama. Kad im damo priliku, oni nas podsjete koliko su ljubavi i potencijala sposobni dati“, naglasila je jedna od volonterki iz Splita.



Finale s porukom: Modna revija koja mijenja perspektivu

Završni događaj manifestacije održat će se u nedjelju 22. lipnja u Hotelu President u Solinu, s početkom u 18 sati – modna revija u kojoj mladi downići postaju zvijezde večeri.

„Ne postoji veća ljepota od one koja dolazi iznutra – a naši mladi to zrače svakim korakom na pisti“, kazala je jedna od organizatorica.



Više od događaja – ovo je poruka društvu

Projekt je usmjeren na integraciju osoba s Down sindromom kroz iskustveno učenje i promociju inkluzije. U realizaciji sudjeluje više od 45 volontera i stručnjaka, među kojima su edukatori, asistenti, treneri i medicinsko osoblje.

„Cilj nam je osnažiti ove mlade ljude, ali i senzibilizirati javnost. Da shvatimo kako svatko zaslužuje prostor za rast, radost i izražavanje“, zaključuje Barić Požnjak.

Budite dio promjene Humanitarna udruga Adonis poziva predstavnike medija i širu javnost da podrže Ljetne dane mladih downića – inicijativu koja mijenja živote i podiže svijest o prihvaćanju, podršci i zajedništvu. Za dodatne informacije i dolaske na događaj, kontaktirati možete putem:

📞 095/577-9190

📧 udruga.adonis@gmail.com Zajedno stvarajmo društvo prilika – za sve.