Imamo dobru i lošu vijest što se tiče radova u Poljičkoj; loša je da bi suženje ceste moglo potrajati...

Radovi na Poljičkoj mogli bi trajati još najmanje dva dana, a onda i još neko vrijeme zbog sanacije vodne infrastrukture u duljini od 80 metara, loša je vijest. Dobra, ili barem bolja, jest da će odgovorni učiniti sve da radove ograniče na zatvaranje jedne prometne trake tako da za prometovanje budu slobodne dvije od tri postojeće...

Kako doznajemo od šefa tehničkog sektora (još kratko vrijeme, od četvrtka i Skupštine društva bi trebao ovancirati na mjesto v.d. direktora cijele tvrtke) Vodovoda i kanalizacije Ivice Perića, trebale bi se zamijeniti dotrajale vodovodne cijevi u duljini od oko 80 metara. A intervencija na Poljičkoj predstavlja dodatni problem zbog različitih ingerencija koje se preklapaju...

Evo uostalom što kažu iz ViK-a:

'S obzirom na puknuće cjevovoda u petak 13.02. oko 18 h u Poljičkoj cesti na stanici prije skretanja za bolnicu Križine. Po standardnoj proceduri dežurni djelatnici VIK-a brzo su reagirali, izolirali kvar kako bi okolno područje kao i obje bolnice imali stabilno napajanje.

Kooperant za građevinsko zanatske radove pristupio je iskopu s paralelnim ispumpavanjem vode iz kratera na mjestu puknuća.

Popravak kvara i ponovno puštanje vode završeno je oko četiri sata ujutro, a do jutra zatrpana je građevinska jama.

S obzirom da se radi o Državnoj cesti, predstavnici Hrvatskih cesta odmah su obaviješteni radi prometne regulacije i same procjene ugroženosti cijele prometnice, obzirom na iznimno prometovanje, tj. važnost predmetne ceste.

Predstavnici HC-a i kooperanta u subotu ujutro, ocijenili su kako je voda iz istjecanja na mjestu puknuća destabilizirala veću dužinu i širinu koja zahvaća dvije trake i kako je nužno da se tlo stabilizira barem od vode koja je od samog istjecanja kvara, ali i kiše koja je i dalje pogoršavala situaciju.

Na dogovorenom radnom sastanaku na terenu, u ponedjeljak u 8 h na kojem su sudjelovali predstavnici HC-a, VIK-a, kooperant za građevinsko zanatske radove i asfaltiranje te Grada zaključeno je kako se u sanaciju srednje trake kreće odmah u kontinuitetu.

Cilj je da se u što kraćem vremenu koliko nalažu tehnički uvjeti odrade sve radnje za puštanje u promet dodatne trake, o čemu odlučuju stručne službe nadležne za sanaciju prometnice, a ne VIK.

S obzirom da to pretpostavlja zasijecanje asfalta u većoj duljini, zamjena materijala koji će se iskopati, postavljanje geotekstila, postizanje modula stišljivosti, izrada donje kolničke nosive konstrukcije kao i završni sloj asfaltiranja planirano vrijeme radova je oko dva dana.

Nakon toga napravit će se procjena jesu li dvije (od tri) kolničke trake dostatne u ovom periodu za normalno odvijanje prometa, te bi VIK, a obzirom na učestalo puknuće izmjenio trasu cjevovoda u cijeloj duljini od 80-tak metara, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti javnost.'