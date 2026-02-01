Imamo broncu! Prava drama odvijala se na kraju utakmice s Islandom

Hrvatska rukometna reprezentacija igrala je od 15.15 sati utakmicu za brončanu medalju protiv Islanda. Nakon polufinala, Hrvatska je u borbi za treće mjesto bila oslabljena jer u sastavu nije bilo Dominika Kuzmanovića, koji zbog viroze nije mogao konkurirati za nastup.

Izbornik je na raspolaganju imao sljedeći sastav: Mario Šoštarić, Luka Lovre Klarica, Matej Mandić, Diano Ćeško, Mateo Maraš, Zlatko Raužan, Marko Mamić, Luka Cindrić, David Mandić, Tin Lučin, Dino Slavić, Ivan Martinović (C), Leon Šušnja, Filip Glavaš, Marin Jelinić i Veron Načinović.

Na poluvrijeme su naši rukometaši otišli s tri gola prednosti. Rezultat je 14-17 za Hrvatsku.

Prava drama odvijala se na kraju utakmice kada je Island minutu prije kraja uspio doći na samo jedan gol razlike.

Rezultat je na kraju bio 33.34.