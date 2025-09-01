Ima li nade? Nada SSM Split slavila na Starom placu

Jučer je na legendarnom Starom placu, BK Nada SSM Split upisala je svoju prvu pobjedu u finalnoj seriji Prvenstva Hrvatske protiv BK Olimpije Karlovac, slavivši rezultatom 6:3. Time su Splićani smanjili zaostatak na 3:1 u seriji i barem privremeno odgodili slavlje Karlovčana.

Tvrdi početak i šok za Nadu SSM

Utakmica je od samog početka bila tvrda i borbena. Prve četiri izmjene prošle su bez osvojenih bodova, a u donjem dijelu četvrte Nada SSM je konačno probila Karlovačku obranu i povela 1:0.

Ipak, radost domaćih kratko je trajala. U toj istoj izmjeni dogodio se veliki šok – ozlijedio se Andrew Jones, ponajbolji igrač i ključni bacač Splita. Na bacanje je morao uskočiti desni vanjski Ante Ćurkivuć, dok je ostatak obrane rotiran. Karlovac je znao iskoristiti ovu situaciju – u petoj izmjeni dolaze do izjednačenja, a u šestoj osvajaju još dva boda i preokreću rezultat na 3:1 za Olimpiju.

Trener Nade SSM odlučio je povući ključan potez – Ćurkivuć se vratio na svoju poziciju u vanjskom polju, a na brdo je stao hvatač Parker William Serio. Bio je to trenutak koji je promijenio sve.

Serio je bacao s iznimnom preciznošću i sigurnošću, potpuno zatvorivši udarnu liniju Karlovčana. Njegov ERA (engl. Earned Run Average) bio je 1.80, što znači da bi, statistički gledano, primao manje od dvije osvojene trke na devet izmjena – pokazatelj vrhunske kvalitete.

Spektakl u 8. izmjeni

Prava drama odvila se u donjem dijelu osme izmjene. Nada SSM je došla u priliku nakon nekoliko šetnji i nesigurnosti gostujuće obrane. Na palicu izlazi upravo Serio – i udara snažno preko vanjskog zida! Publika je eksplodirala dok su tri boda prelazila na račun Splita, a rezultat se preokrenuo u 4:3.

Momentum Nade SSM tu se nije zaustavio – u nastavku iste izmjene osvojena su još dva boda, pa je prednost narasla na 6:3. Atmosfera na tribinama bila je električna, a pjesma su pravi spektakl.

Rutinska završnica i veliko slavlje

U devetoj izmjeni obrana Nade SSM je bez problema zatvorila utakmicu i osigurala prvu pobjedu u seriji. Publika je na nogama dočekala kraj susreta, svjesna da je Nada pokazala karakter i da se neće predati do samog kraja.

Bez ikakve sumnje, junak susreta bio je Parker William Serio. Preuzeo je bacanje u najtežem trenutku, pokazao hladnu glavu i izvanrednu kontrolu, a onda svojim Home Runom od tri boda potpuno preokrenuo utakmicu i odveo Nadu SSM do prve pobjede u seriji. Zasluženo je proglašen MVP-jem utakmice.

Olimpija i dalje vodi s 3:1 u seriji i već u idućoj utakmici može potvrditi naslov prvaka. Ipak, Nada SSM je pokazala da je spremna boriti se i na domaćem terenu može napraviti puno problema favoritima iz Karlovca.