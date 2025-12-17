Ima 14 godina, već je pjevala rame uz rame sa Severinom, a sada lansira svoj prvi samostalni hit: "Ne smijem zaboraviti ni Alenku, Severininu back vokalisticu"

Sa samo 13 godina dobila je priliku stati rame uz rame sa svojom glazbenom uzorom, kako je naša sugovornica naziva, glazbenom divom Severinom.

Pogledajte trenutak kad joj je Severina pred prepunom arenom predala mikrofon

Upravo je taj trenutak, o kojem smo već ranije pisali, bi poseban trenutak koji će Tiya (14) pamtiti cijeli život, ali ne samo kao ostvarenje sna, već i kao snažan dokaz da se trud, rad i iskrena ljubav prema glazbi prepoznaju.

Sada, pola godine nakon, u razgovoru za naš portal, kazuje nam da su podrška Severine, njezini savjeti i toplina dali dodatni vjetar u leđa te još veću motivaciju da nastavi graditi svoj glazbeni put. Taj se novi zamah najbolje osjeti u njezinu najnovijem glazbenom projektu, točnije novoj pjesmi kojom Tiya još hrabrije ulazi u svijet ozbiljne glazbene scene.

U njezinoj novoj pjesmi 'Nisam shvatila te', pokazala je da više nije mala djevojčica, već mlada djevojka koja zna što želi i koja ne odustaje od svojih snova. Posebnu simboliku nosi i činjenica da je pjesma objavljena upravo na njezin 14. rođendan, kao, kako nam kaže, najveći i najljepši poklon samoj sebi.

"Pjesma je nastala je spontano. Znala sam samo da želim napraviti nešto posebno. Inspiracija su mi bile pjesme koje su trenutno popularne, a u pjesmu sam dala dio sebe, nešto više nego što danas stvaraju djeca i cure mojih godina", kazuje nam. Tiya nam kroz osmijeh priznaje kako je publika najčešće prvo pita krije li se iza pjesme zaljubljenost ili možda svađa s dečkom.

No brzo razjašnjava da iza stihova ne stoji ni jedno ni drugo.

Smatra da je za ozbiljne veze još prerano, ali ističe kako joj se tematika i emocija takvih pjesama sviđaju jer su trenutačno u trendu i prirodno se uklapaju u stil glazbe koji voli.

Govoreći o spotu, Tiya otkriva kako je veliku inspiraciju pronašla upravo u spotovima hrvatskih izvođača.

"Spotovi većine hrvatskih izvođača su mi predobri i kad sam ih vidjela, pomislila sam: 'Ja to želim u svom spotu'. Tako sam došla do raznih ideja. Najzabavnije mi je bilo snimanje u mini bazenu s plesačicama", otkriva 14-godišnjakinja.

Jedno je sigurno, naša sugovornica hrabro korača velikim stopama. Posljednjeg dana ožujka 2025. godine u Kranju je održan Severinin koncert, gdje ju je pjevačica spontano pozvala na pozornicu pred publikom. Nije to bio njihov prvi susret budući da je Tiya Severinu upoznala ranije na javnom događaju u Zagrebu prije toga.

O Severini i Alenki priča s posebnim ponosom

Nakon tih zajedničkih nastupa, Tiya s posebnim emocijama priča o Severini i Alenki Milano, pratećem vokalu i bliskoj Sevkinoj prijateljici.

"Severina je moja najveća ljubav. Svaki put kad se sretnemo i kad se možemo zagrliti, daje mi neku posebnu energiju. Ne smijem zaboraviti ni Alenku, Severininu back vokalisticu, ona je isto moje sunce i velika podrška u mojoj karijeri. Severina uvijek stvara nešto posebno i definitivno smo pjesmu i spot napravili u njezinom stilu", priča.

Za realizaciju spota Tiya je okupila cijelu svoju kreativnu ekipu. Boštjan Cerar bio je iza kamere, a u spotu se pojavio i kao reper. Stil i šminku povjerila je Sari iz sabeauty.nohti, koja je vodila cijeli styling i posebnu pažnju posvetila šminki. Iz plesnog kluba Remix došle su najbolje plesačice koje je ikad upoznala bilo ih je zaista mnogo, ali glavni dio koreografije Tiya je odplesala s četiri djevojke: Vitom, Ivom, Lanom i Evom. Za plesnu izvedbu zaslužna je njihova učiteljica Rebeka Ostrosko, a cijeloj ekipi Tiya je beskrajno zahvalna na trudu i podršci koji su spot učinili posebnim.

Cijeli proces nastanka pjesme i spota trajao je oko pola godine. Nešto su planirali već ranije, a najprije je napravljena melodija koju su osmislili Rok Štopfer i Tomi Valenko. Nakon toga Tiya je napisala tekst i dovršila cijelu pjesmu. Snimila je i back vokale koje je sama otpjevala, no još uvijek nije bilo to to što je željela. Sjetila se da bi pjesmu mogla obogatiti dijelom na talijanskom jeziku, a zatim su zajedno s ekipom došli i na ideju da ubace i malo repa.

"Želim da uživate u pjesmi i da pokušate pogoditi što tekst stvarno znači, ali najvažnije mi je da se, kad čujete pjesmu i pogledate spot, jednostavno zabavite", poručila je Tiya čitateljima portala Dalmacija Danas.

Tiya otvoreno priznaje da ima puno ciljeva, ali jedno joj je potpuno jasno najviše u životu želi pjevati. Osim toga, sanja da jednog dana postane učiteljica pjevanja, a uz to, naravno, i poznata pjevačica.

Svojim mladim vršnjacima poručuje:

"Nikada ne sumnjajte u svoje snove. Snovi su stvarnost. Nikad nemojte odustati od onoga što najviše želite. Možda se sve neće dogoditi odmah, ali hoće."

Prvi samostalni koncert

I dok sanja o svojoj budućnosti i ostvarivanju svih ciljeva, Tiya već planira nešto veliko za sljedeću godinu svoj prvi samostalni koncert.

Rekla nam je da ne smije otkriti još sve detalje, ali zna se da će se održati u proljeće, a publiku očekuju i dvije nove pjesme koje će tom prilikom prvi put izvesti uživo. Do tada, nastupat će gdje god je dobra atmosfera jer, kako sama kaže, glazba je najljepša kada se dijeli s drugima, a svatko tko želi može je pozvati i uživo doživjeti njezinu energiju.