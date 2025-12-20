Ilegalno odlagao otpad, policija podnijela kaznenu prijavu

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom u dobi od 43 godine kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Ugrožavanje okoliša otpadom.

Sumnjiči ga se da je u Zadru na području Kožina na otvorenom prostoru, protivno propisima prikupljao, skladištio i odlagao razni otpad gdje su ga u četvrtak, 18. prosinca u jutarnjim satima, pokraj odloženog otpada zatekli policijski službenici.

Na mjestu događaja proveden je očevid.

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv 43-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.