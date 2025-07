Ilegalni deponij građevinskog otpada na Mosoru pokušavaju riješiti iz Sabora RH! Evo što su naložili glavnom državnom inspektoru...

Možda su niže instance i službe 's terena' potkapacitirane ljudima, a preplavljene slučajevima, no ima tko će ih podsjetiti na posao koji trebaju obaviti: ne mediji (makar se i mi trudimo, ali to često završi kao ona narodna o muhi i magarcu), nego Sabor RH!

I to kroz svoje odbore. O čemu je naime riječ? O deponiju, na privatnom zemljištu, ali svejedno ilegalnom, građevinskog otpada na obroncima Mosora!

Pisali smo već o tome, nedavno čak, i utvrdili smo da na toj i toj čestici katastarske općine Sitno – gdje je u stvarnosti niknuo deponij građevinskog otpada – nije dozvoljeno gospodarenje otpadom. To su nam odgovorili iz nadležnog ministarstva, dok su iz Državnog inspektorata potvrdili kako su radi odlaganja građevinskog otpada na konkretnoj čestici pokrenuli prekršajni postupak protiv tvrtke Dom Commerce.

Zanimljiv dopis

Očigledno su ih inspektori zatekli u iskrcavanju materijala na čestici, kao uostalom i mi, a uz par rečenica s lokalcima lako je zaključiti tko se koristi deponijem praktički svakodnevno. To je, praktički, općepoznata činjenica.

Zbog toga je posebno zanimljiv dopis Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog Sabora kojeg potpisuje predsjednica Odbora, saborska zastupnica političke platforme 'Možemo' iz Istre, Dušica Radojčić.

Jer između ostalog traži od Državnog inspektorata RH i Andrije Mikulića kao glavnog državnog inspektora, da se očituje 'na temelju kojih podataka i službenih izvora je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije identificiralo pravnu osobu Dom Commerce kao subjekt povezan s aktivnostima na predmetnoj lokaciji?' Zanima saborski odbor i 'je li protiv subjekta već poduzeto kakvo postupanje sa strane DIRH-a, i ako jest, koje su konkretne mjere poduzete'…

Saborski odbor zanima i jesu li trenutno inspektori na konkretnom terenu, ali i ono puno važnije: 'kako će se pristupiti uklanjanju i zbrinjavanju već odloženog otpada te tko će snositi troškove sanacije?'

Valja napomenuti da je Odbor za zaštitu okoliša i prirode Sabora RH o cijelom problemu već zatražio očitovanje Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. I dobio odgovore iz kojih proizlazi:

- Da je, na temelju ranije prijave Mjesnog odbora, SDŽ zatražila očitovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 'More i krš', a odgovor je više nego zabrinjavajući – Javna ustanova 'More i krš' je 30. ožujka ove godine izvršila neposredni nadzor na obroncima Mosora, na toj čestici, i 'utvrdila postojanje deponija s velikim količinama građevinskog otpada i zemlje iz iskopa na procijenjenoj površini od oko 10.000 m2'…

- Da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provjerilo i ta lokacija, što je normalno i očekivano jer smo praktički par stotina metara zračne linije udaljeni od vrha Mosora, NIJE upisana niti ima dozvolu za gospodarenje otpadom. Međutim, Odbor je malo zbunilo što ta konkretna informacija nije navedena u zapisniku JU 'More i krš'…

Traži se očitovanje Petra Škorića

Još je par detalja navedeno u dopisu, no za čitatelje i cjelokupnu javnost važno, super važno, je podvući posljednje rečenice dopisa kojeg saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode šalje Državnom inspektoratu.

'S obzirom na ozbiljan i dugotrajan karakter problema, zahtijevamo hitno postupanje i obustavu svakog daljnjeg dovoženja otpada na lokaciju, kao i transparentno informiranje o svim planiranim i provedenim koracima u svrhu zaštite okoliša i pravnog poretka'.

Ali to nije sve!

U cijelu aferu u Sitnom uključio se još jedan saborski odbor, onaj za pomorstvo, promet i infrastrukturu!

Predsjednik Odbora Stipo Mlinarić Čipe, saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta, uputio je predstavku Županijskoj upravi za ceste Split, konkretno ravnatelju Petru Škoriću. Traži se od Škorića očitovanje o problemu oštećenja cesta koje prolaze pored odlagališta otpada na ulazu u naselje Dubrava…

Pregled događanja

Što je problem detaljno smo opisali u tekstu objavljenom prije nekih mjesec i pol dana, no za one koji ne žele znati malo više, evo ovdje kratki pregled događanja.

Nitko zapravo nije protiv firme Dom Commerce (razgovarali smo i s vlasnicima, čine se razumni ljudi) koja zapošljava jedan fini broj radnika, ali ne može se baš tako, praktički bilo gdje, odlagati građevinski otpad. Istina, u pitanju je 'samo' zemlja od iskopa uz manje količine drugog građevinskog otpada poput dasaka, ponešto betona i slično. Našom 'inspekcijom' te prema izjavama očevidaca NE čini se da zaposlenici te građevinske firme dovode na Mosor nekakve opasne tvari poput ostataka piture ili sličnih materijala. No, to je sada već teško utvrditi jer je hrpa prilično narasla, a sve to skupa nas dovodi i do ovog drugog problema, oštećenja cesta.

Kamioni koji dovode taj materijal nisu najlakši, dapače, a ceste kojima prolaze nisu baš predviđene za takve poduhvate. Pa se stvaraju udarne rupe, krateri, da ne govorimo kako postoji latentna opasnost od tragedije – Dubravom i obroncima Mosora sve je više turista koji obilaze netaknutu prirodu (što je naravno osnovni argument protiv ovakve zloupotrebe naizgled zapuštene čestice i neuglednog raslinja koje 'treba' nekako iskoristiti pa makar i za građevinski otpad) i koji će sasvim sigurno izvući deblji kraj u neočekivanom 'susretu' s jurećim teretnjakom po lokalnim cestama…

Moramo napomenuti i kako su vlasnici tvrtke Dom Commerce doista prihvatili svoj dio odgovornosti za stanje na lokalnim cestama pa su u dogovoru s mjesnim čelnicima skoro planirali dio prometnice potpuno renovirati. O vlastitom trošku. I to je sve u redu, ali ubuduće bi zemlju od iskopa s gradilišta na lukrativnijim pozicijama uz obalu trebali ipak odvoziti na za to registrirane lokacije poput bivših kava, kamenoloma, makar morali platiti malo više. I naravno sanirati postojeći 'brežuljak' otpada na Mosoru.