Igralište na Lokvama u sasvim novom ruhu. Šuta: "Stvaramo preduvjete za našu djecu..."

Igralište u Šižgorićevoj ulici, u blizini crkve sv. Petra, zasjalo je u sasvim novom ruhu. Obnovljeno je i na raspolaganju je djeci i roditeljima kotara Lokve, a danas ga je posjetio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Želim se zahvaliti gradskom kotaru i svim dionicima koji su bili u ovom procesu. Izgradnja dječjih igrališta jako je važna za grad Split. U narednom periodu očekujemo izgradnju tri nova dječja igrališta - na području Zvončaca, Plokita i Mejaša. Time stvaramo nove preduvjete za našu djecu, a cilj nam je omogućiti svima da se bave aktivnostima, sportom....", kazao je uvodno Šuta te zahvalio Ministarstvu demografije koje je sudjelovalo u sufinanciranju ovog igrališta čija je ukupna vrijednost oko 120.000 eura.

Ovo dječje igralište dostupno je i osobama s invaliditetom, naglasio je Šuta. Nije pokriveno kamerama.

"Trenutno nam je prioritet postavljanje kamera na stanicama. Postavljaju se u Zagrebačkoj ulici te u samom užem centru grada, cilj je uvesti red u zone ograničene za promet", kaže gradonačelnik Šuta.

Danijel Lolić, prvi čovjek kotara Lokve, zahvalio se Gradskoj upravi i gradonačelniku te Parkovima i nasadima na odlično odrađenom poslu.

"Nadam se da je ovo početak jedne lijepe suradnje", kazao je Lolić.

"Imamo par dječjih igrališta koja vape za obnovom. Nije situacija toliko tragična, ali treba ih srediti. Isto tako imamo novo školsko igralište koje je u posljednje dvije godine zapušteno zbog sukoba Grada i ravnatelja škole oko toga tko time upravlja", kaže Lolić te dodaje da je dogradonačelnica Matea Dorčić obašla kotar.

"Obišli smo kotar, naveli smo ključnih 12-13 točaka i obećano je da će se takve stvari riješit. Na prvom mjestu nam je sigurnost djece. Imamo pješački prijelaz na Matice hrvatske koji je izuzetno opasan, isto tako ulaz iz Dubrovačke u Kranjčevićevu. Napravili smo elaborate, poslali nadležnim službama, mislim da će Grad to ispratiti", kaže Lolić.