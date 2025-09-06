Igrač otkrio: "Gattuso nam je dijelio pljuske, ja sam dobio jednu točno po vratu..."

Gennaro Gattuso nije mogao zamisliti bolji debi na klupi Italije. Njegova momčad bila je raspucana i ubojita te je Estonija pala s lakoćom, kako se i očekuje od reprezentacije kao što je Italija. Azzurima je ovo treća kvalifikacijska utakmica, a uz Estoniju pobijedili su i Moldaviju, dok su u prvoj utakmici izgubili od Norveške 3-0. Gattuso je bio zadovoljan igrom, a jedan od igrača je komentirao i pristup novog trenera.

- Moramo zahvaliti momcima na ovakvoj predstavi, jedino nam je nedostajao pogodak u prvom dijelu. Pokazali su odličan stav, bili su marljivi. Prva utakmica je završena, a sad kreće priprema za drugi susret. Igrali smo s dva centarfora, znali smo da ćemo propustiti nekoliko kontra napada, jer smo htjeli napadati i to znači da se neki rizici moraju uzeti u obzir na ovoj razini. Igrali smo protiv momčadi koja je malo slabija od nas, uz dužno poštovanje, bilo je jedino ispravno pristupiti utakmici na ovaj način - rekao je legendarni "Rino" za RAI Sport pa dodao:

- Ništa se ne smije uzeti zdravo za gotovo. Igrači su jedini zaslužni za ovu pobjedu i to zbog stava kojeg su pokazali kroz cijelu utakmicu. Imamo cilj, učiniti navijače sretnima i vratiti entuzijazam Talijanima. Svi znaju da volim borbenu momčad, jer se greške mogu priuštiti, ali treba se na pravi način postaviti. Sad se pripremamo za ponedjeljak, piše 24sata.

Italija je svih pet golova zabila u drugom poluvremenu te se u prvom dosta mučila i nije našla način za "probiti" Estonce. Gattuso je u svlačionici očito podigao igrače koji su potpuno nadigrali protivnika u nastavku. Novog izbornika i njegov način rada komentirao je i jedan od strijelaca protiv Estonije, Giacomo Raspadori.

- Gattuso je dijelio pljuske. Ja sam osobno dobio jednu na poleđini vrata. U ovih zadnjih par dana nam je pokazao puno odlučnosti i borbe, jer ipak smo talentirana momčad, ali moramo skupiti snage i pokazati je na terenu. Imali smo konkretnu utakmicu od prve do zadnje minute, jer pet pogodaka ovakvoj ekipi nije baš lako zabiti - rekao je Raspadori za Sky Sport.