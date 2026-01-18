Close Menu

Igrač Croatije Zmijavci bio na Thompsonovom koncertu

Iako tek uči jezik

Croatia Zmijavci objavila je zanimljive fotografije na svojoj Facebook stranici. Na njima se može vidjeti njihovog prvotimca Josepha Iyendjocka na koncertu Marka Perkovića Thompsona na Gripama. 

Igrač se fotografirao s popularnim pjevačem. 

"Naš igrač Joze sinoć je bio dio velikog glazbenog događaja u dvorani Gripe, gdje je uživao na koncertu Marko Perković Thompsona.

Iako hrvatski jezik tek savladava, emocija, energija i zajedništvo koje je nosila večer ne poznaju granice. Nakon koncerta uslijedio je i susret u backstageu, ovjekovječen zajedničkom fotografijom", stoji u opisu fotografija s koncerta. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0